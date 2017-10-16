Отменен визит еврокомиссара в Минск: "в связи с неожиданными встречами"

Хан должен был посетить Беларусь 17 октября.

«К сожалению, комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан не сможет посетить Минск во вторник, 17 октября, как было запланировано, в связи с неожиданными, но очень важными встречами по подготовке заседания Европейского совета», — отметили в представительстве ЕС.

Очередное заседание Европейского совета пройдет 19-20 октября в Брюсселе.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик уточнил БелаПАН, что визит еврокомиссара Хана перенесен. По его словам, МИД получил соответствующее уведомление из ЕС. «Мы сожалеем, что визит перенесен. Белорусская сторона заинтересована в продолжении развития сотрудничества с Евросоюзом», — добавил Мирончик.

Как сообщалось ранее, в ходе визита планировались встречи Хана с Александром Лукашенко, министром иностранных дел Владимиром Макеем, представителями оппозиции, правозащитного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет» и участниками проекта «МОСТ» (проект ЕС по организации стажировок и обменов для белорусских и европейских специалистов).

По неофициальной информации, ожидалось, что еврокомиссар привезет официальное приглашение для Беларуси на участие в саммите Восточного партнерства.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич на прошлой неделе сообщила БелаПАН, что приглашения для всех шести стран — участниц Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) были подписаны председателем Евросоюза Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и премьер-министром председательствующей в ЕС Эстонии Юри Ратасом. Кочиянчич уточнила, что Беларусь приглашена на саммит на таких же условиях, как и все остальные участники Восточного партнерства. «Кто будет представлять Беларусь на саммите, решает Минск», — добавила она.

Предстоящий саммит ВП в Брюсселе может стать первым, в котором примет участие Александр Лукашенко. На пяти предыдущих саммитах Беларусь представляли чиновники разного уровня. На последней встрече в Риге в 2015 году делегацию возглавил министр иностранных дел Владимир Макей.

Источник в структурах ЕС пояснил БелаПАН, что причиной, по которой Лукашенко раньше не мог участвовать в саммитах ВП, был запрет на его въезд в страны Евросоюза. «В феврале 2016 года Совет ЕС принял решение снять большинство ограничительных мер в отношении Беларуси, в том числе те, которые запрещали выдачу виз 170 физическим лицам, включая президента Лукашенко. Следовательно, в настоящее время нет официальных препятствий для участия в саммите президента Лукашенко», — отметил источник.

Он напомнил, что решение о снятии санкций было принято «на фоне шагов, сделанных Беларусью в предыдущие два года, которые способствовали улучшению отношений между ЕС и Беларусью». Среди этих шагов назывались возобновление диалога между Беларусью и ЕС о правах человека, освобождение в августе 2015 года всех политзаключенных, а также проведение последних президентских выборов «в атмосфере, свободной от насилия».

Отмена визита Йоханнеса Хана не означает возникновения проблем в отношениях между Минском и Брюсселем. Такое мнение высказали БелаПАН белорусские политологи.

По мнению эксперта аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерия Карбалевича, не стоит искать какую-то политическую подоплеку в отмене визита. Он не склонен ставить под сомнение сообщение представительства ЕС о том, что у Хана возникли неожиданные встречи в Брюсселе. «Такое случается сплошь и рядом, бывают ЧП, бывают форс-мажоры», — заметил политолог. Каких-либо причин для омрачения отношений Минска и Брюсселя Карбалевич не видит.

С ним солидарен старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Денис Мельянцов. «Еврокомиссар Хан отменил поездку в Минск совсем не потому, что появились какие-то проблемы в двусторонних отношениях или что белорусского президента больше не хотят видеть на саммите Восточного партнерства. Все гораздо прозаичнее — Евросовет, который состоится во второй половине недели, будет гораздо более жарким, чем планировалось», — написал Мельянцов в «Фейсбуке».