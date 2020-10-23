Отменен провластный "супермитинг" в Минске, на который планировали свозить людей со всей страны

Что за супермитинг?

Мероприятие было запланирована на 14.00 25 октября. Планировалось, чтобы люди соберутся у стелы, на площади Независимости и Октябрьской площади. Перед участниками митинга мог выступить Александр Лукашенко.

В воскресенье намеревались организовать выездную торговлю, продавать в том числе алкоголь на розлив, булочки, кондитерские изделия, кофе, чай.

Что успели сделать и что отменили

О том, что митинг планировался, нам со среды сообщали бюджетники и работники предприятий со всей страны. Некоторым из них обещали премию или отгулы, а кому-то угрожали увольнением, непродлением контракта или лишением все той же премии при отказе.

Утром пятницы многим из них сообщили, что ехать не нужно. «Только что начальник написала, что в воскресенье идти никуда не нужно. Без объяснения причин», — сообщил читатель из Минска. Про отмену также сообщили работники «Мингаза», «Керамина». На одном из минских предприятий сообщили, что митинг у стелы перенесен на неопределенное время.

Для митинга заранее готовили автобусы, чтобы доставить людей на место. «В одном из районных центров Минской области райисполком отменил заявку на автобусы на воскресенье», — сообщил читатель. Организациям торговли также дали отбой и сообщили, что устанавливать палатки у стелы и Дворца спорта уже не нужно.

В четверг в Минске начали монтировать сцены на площади Независимости и рядом со стелой «Минск — город-герой». В пятницу обе сцены разобрали. Работники, которые должны были монтировать сцену на площади Независимости, сообщили, что им дали отбой и сказали, что в субботу и воскресенье у них выходные.

Почему отменили митинги?

Части участников сообщили, что причина отмены — пандемия коронавируса.

Александр Лукашенко назвал сразу несколько причин отмены: большой митинг может парализовать город, невозможно обеспечить безопасность большого скопления людей («Один взрыв где-то в толпе, и люди люди начнут давить, как на Немиге»). К тому же милиции, по его словам, необходимо контролировать и «остальную часть» — протестующих.

Также, по мнению Лукашенко, на «старые» трибуны, которые планировали установить на Октябрьской площади, не поместятся все желающие его увидеть. Лукашенко заявил, что со всей страны выразили желание прибыть большое количество людей — порядка 250−300 тысяч.