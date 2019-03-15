В МИД Беларуси считают, что послу России в Беларуси следует больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения. Так в МИД Беларуси прокомментировали интервью посла России в Беларуси Михаила Бабича агентству РИА "Новости".
Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич
© Kremlin.ru nuotr.

Пресс-секретарь МИД Беларуси признался, что ему не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича.

— Благо все они схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется. Поэтому, не вчитываясь, могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера, — говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

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Представитель МИД, порекомендовав послу больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, отметил, что иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта "публичной дипломатии".

— На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла, — заявил Анатолий Глаз.

Напомним, 14 марта в интервью РИА "Новости" Михаил Бабич прошелся по всем претензиям Беларуси, в частности призвал Минск определиться с форматом интеграции и не обмениваться упреками, назвал все разговоры об угрозе суверенитету Беларуси избирательной технологией под названием "мобилизация электората путем формирования образа врага".

Бабич прокомментировал заявление белорусского МИД.

— Видимо, это и есть верх дипломатической школы, о которой говорилось в этом комментарии. В его форме для нас ничего удивительного нет. Но за формой нужно понимать содержание. А содержание таково, что, я уверен, эта "пена" сойдет. Главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы и российской стороны, и белорусской стороны, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов. А все остальное — болтовня, — заявил Михаил Бабич.

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