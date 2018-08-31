Лососевые ежегодно поднимались на нерест в Западную Двину, Неман и Вилию до 50-х годов ХХ века. Но из-за строительства на реках плотин и гидроэлектростанций рыбам пришлось искать другие места. В последние годы лососевые стали возвращаться — кумжа и семга замечены в небольших количествах в реках Островецкого и Сморгонского районов.

"Если в 2006 году на речке Тартак были зафиксированы три особи, то сейчас их уже более пятнадцати. В этом году мы насчитали 34 гнезда на нерестилище", — рассказала Елена Юркойть, директор Ворнянского ясли-сада-средней школы, на базе которого открылся информационный центр по сохранению лососевых рыб.

К нерестилищам в реках Островецкого района лососи приплывают из Балтийского моря, преодолевая около 600 километров. Ежегодно экологи и местные жители охраняют рыбу во время нереста от браконьеров, но защитить от новой техногенной угрозы будет гораздо сложнее.

Для обслуживания белорусской АЭС будет использоваться вода из реки Вилия, по которой лососевые приплывают к местам нереста в нашей стране. Это может стать причиной повышения температуры воды в реке.

"Самая большая опасность для лосося — перегрев воды. Лососевые рыбы любят холодную, богатую кислородом воду, и каждые несколько градусов — серьезный удар по возможности этих рыб находиться в воде. Они нерестятся в притоках, но по Вилии проходит единственный оставшийся путь для морского лосося, который нерестится у нас. И здесь есть опасность, что сброшенные с АЭС воды будут слишком подогревать реку, превышая комфортную для лососевых температуру воды, особенно во время нереста. Это может привести к полному исчезновению лосося в Беларуси", — говорит Максим Немчинов, специалист по природоохранным вопросам организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Согласно официальным документам, Вилия рассматривается в качестве основного источника технического водоснабжения атомной станции. Для размещения поверхностных водозаборов выбран участок Малые Свирянки — Мужилы.

В Вилию же будут сбрасываться и технические воды, которые уже использовались на АЭС. Это будет происходить в районе реки Полпе, притоке Вилии.

Так как вода будет использоваться для охлаждения реактора, то сбрасываться назад она может быть более теплой. По нормативным документам, температура воды в Вилии в результате сброса технических вод с атомной станции не должна повышаться более чем на 5 градусов.

Но и этого может оказаться достаточно, чтобы поставить под угрозу нерест лососевых, считает Максим Немчинов.

Семга нерестится с конца ноября по январь при температуре воды 1-6 градусов, кумжа — с конца октября по декабрь при температуре воды 3-5 градусов.

Лосось нерестится в холодных притоках Вилии, куда теплая вода не доходит. Точно известно, что эти рыбы приплывают в реку Тартак, которая находится до АЭС. Но некоторые особи поднимаются еще выше по течению. Им придется пройти и то место, где осуществляется водозабор, а потом и место, где в Полпе будут сбрасывать горячую воду с АЭС, и уже после этого рыба заходит в Ошмянку и другие мелкие притоки.

"Но рыба может просто не поплыть по Вилии, потому что увеличение температуры воды даже на несколько градусов существенно понизит содержание кислорода. Лосось может начать задыхаться в этой воде и просто не пойти на нерест", — считает специалист.