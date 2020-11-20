Основатель Telegram-канала Nexta внесен в Беларуси в список террористов

В качестве основания включения в список указывается, что Путило и Протасевич являются обвиняемыми по уголовному делу по статье Уголовного кодекса Беларуси об организации массовых беспорядков. Ранее в отношении Путило и Протасевича были также выдвинуты обвинения по статьям УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и об "умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".

Минск призвал Варшаву выдать Путило и Протасевича





В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live cтали наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. Путило - выходец из Беларуси, проживающий в настоящее время в Варшаве. В августе 2020 года он был объявлен властями Беларуси в международный розыск. В октябре после признания канала Nexta и его логотипа экстремистским было решено сменить его название на Hexta. 16 ноября МИД Беларуси призвал власти Польши выдать на Путило и Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности. Нота с копией запросов, направленных Генпрокуратурой Беларуси польским властям, была передана временному поверенному в делах Республики Польша в Минске Мартину Войцеховскому.