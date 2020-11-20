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Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси внес основателя Telegram-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило и их бывшего главного редактора Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live в четверг, 19 ноября. Согласно сайту КГБ, перечень, в котором теперь состоят 726 лиц, был обновлен накануне.
Основатель Telegram-канала Nexta внесен в Беларуси в список террористов
© Asmeninio albumo nuotr.

В качестве основания включения в список указывается, что Путило и Протасевич являются обвиняемыми по уголовному делу по статье Уголовного кодекса Беларуси об организации массовых беспорядков. Ранее в отношении Путило и Протасевича были также выдвинуты обвинения по статьям УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и об "умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".

Минск призвал Варшаву выдать Путило и Протасевича

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В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live cтали наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. Путило - выходец из Беларуси, проживающий в настоящее время в Варшаве. В августе 2020 года он был объявлен властями Беларуси в международный розыск. В октябре после признания канала Nexta и его логотипа экстремистским было решено сменить его название на Hexta. 16 ноября МИД Беларуси призвал власти Польши выдать на Путило и Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности. Нота с копией запросов, направленных Генпрокуратурой Беларуси польским властям, была передана временному поверенному в делах Республики Польша в Минске Мартину Войцеховскому.

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Deutsche Welle
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