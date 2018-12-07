Организацию Договора о коллективной безопасности возглавит белорус

"Неожиданно чуть ли не провели сегодня заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему с назначением генерального секретаря. Белорусский представитель будет генсеком. Как когда-то Нурсултан Абишевич (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев) и говорил", — сообщил Лукашенко в комментарии журналистам.

Запланированный также в Санкт-Петербурге саммит ОДКБ был отменен по просьбе Армении. На встрече планировалось назначить нового генерального секретаря организации.

3 декабря исполняющий обязанность премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ не будет обсуждаться на саммите. Пашинян также намеревался потребовать объяснений от Лукашенко в связи с тем, что он обсуждал с послом Азербайджана ситуацию в ОДКБ.

"Армения доказала факт того, что она надежный союзник. К сожалению, мы не можем этого сказать относительно всех наших партнеров по ОДКБ. Потому мы говорим: давайте проясним наши отношения, мы союзники или нет? Для нас остаются непонятными действия, которые, по своей сути, противоречат этим самым обязательствам. Уверен, что ОДКБ может пресечь соблазн Азербайджана разрешить карабахский конфликт вооруженным путем. Собирается ли? Для нас это вопрос стратегического значения. А вопрос генсека второстепенный, даже 50-й вопрос. Пусть там вечно пребывает представитель Беларуси, но чтобы при этом все наши взаимные обязательства выполнялись", — заявил Пашинян 6 декабря в Санкт-Петербурге на встрече с представителями армянской диаспоры, передает News.am.