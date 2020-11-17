Всебелорусское народное собрание (ВНС), созываемое Александром Лукашенко, может пройти 27-28 января. О предполагаемой дате сообщило в понедельник, 16 ноября, Народное антикризисное управление (НАУ) под руководством члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко в Telegram-канале.

При этом оппозиция раскритиковала повестку дня Всебелорусского собрания. "Обычно на собраниях власти рассказывают о своих достижениях. Очевидно, что в этот раз рассказывать будет не о чем: инфляция растет, зарплаты и пенсии тают, ВВП падает - планы с прошлого Всебелорусского народного собрания улетели в трубу. Зачем тогда тратить огромные деньги на содержание 2,5 тысячи министров, руководителей госпредприятий, председателей исполкомов и других делегатов собрания?" - говорится в заявлении.

Оппозиция опасается попытки Лукашенко легитимизировать власть

По мнению оппозиции, ВНС "больше напоминает съезды КПСС, когда никто ничего не обсуждает, а только единогласно поддерживает генеральную линию правительства", а власти намерены "и дальше имитировать демократию и диалог". Кроме того, с помощью Всебелорусского народного собрания правитель Беларуси Александр Лукашенко "попытается легитимизировать и свою власть", уверено НАУ.

Одновременно оппозиционеры подчеркнули, что в Беларуси по-прежнему избивают мирных протестующих, а в тюрьмах находятся политические заключенные. "Мы вместе должны сделать все, чтобы планы на Всебелорусское народное собрание остались только планами, потому что миллионы белорусов мечтают, чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января в наших телевизорах был новый человек", - отмечается далее в заявлении.

Минск призвал Польшу выдать основателей Nexta и Nexta Live

Между тем МИД Беларуси призвал власти Польши выдать основателей Telegram-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности. Нота с копией запросов, направленных Генпрокуратурой Беларуси польским властям, была передана временному поверенному в делах Республики Польша в Минске Мартину Войцеховскому, сообщило министерство иностранных дел в Минске.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны выходцем из Беларуси Степаном Путило, проживающим в настоящее время в Варшаве. Во время протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов, Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе 2020 года Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск. В октябре после признания канала Nexta и его логотипа экстремистским было решено сменить его название на Hexta.