На парламентских выборах в Беларуси, проходящих в воскресенье, 17 ноября, наблюдатели со стороны оппозиции зафиксировали более 630 нарушений.
Parlamento rinkimai Baltarusijoje
© Reuters / Scanpix

Таковы цифры, опубликованные на сайте кампании наблюдения за ходом голосования "Право выбора", причем большинство - около 40 процентов - нарушений составляет несоответствие количества проголосовавших в протоколе комиссии данным наблюдателя. В 30 процентах случаев председателем участковой комиссии не обеспечено надлежащее хранение ящика досрочного голосования.

Однако наибольшее опасение наблюдателей вызывает практика досрочного голосования, создающая, по их мнению, широкие возможности для использования административного ресурса и других манипуляций. Так, в отчете, подготовленном общественным объединением "Белорусский хельсинкский комитет" и правозащитным центром "Весна", отмечается, что в 2019 году в досрочном голосовании приняли участие рекордные 35,77 процента избирателей.

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"В ряде случаев организация участия избирателей в досрочном голосовании носила характер принуждения, под угрозой наступления для них негативных последствий за отказ от участия в досрочном голосовании. 30 процентов наблюдателей отмечали, что фиксировали факт принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании (для сравнения: в 2016 году 18 процентов)", - говорится в отчете.

Кампания "Право выбора" также пишет о "принуждении к досрочному голосованию" среди "студентов, учащихся, лиц, проживающих в общежитиях, членов трудовых коллективов", а также о "прямой фальсификации числа проголосовавших, когда цифры участковой избирательной комиссии (УИК) в разы отличались от данных подсчета наблюдателей". Досрочное голосование, по мнению организаторов кампании, использовалось для безусловного преодоления 50-процентного барьера явки на избирательные участки.

Выборы в Беларуси

В Беларуси, которую в Евросоюзе называют последней диктатурой Европы, около 7 млн граждан, обладающих правом голоса, выбирают 110 депутатов Национального собрания, на которые претендуют около 500 кандидатов, в основном независимые. В Беларуси отсутствуют классические партийные блоки, за последние 20 лет в стране не было зарегистрировано ни одной новой политической партии.

Вся власть сконцентрирована вокруг президента Беларуси Александра Лукашенко, который с помощью нынешних досрочных парламентских выборов желает еще больше укрепить свои позиции в преддверии запланированных на 2020 год президентских выборов. Лукашенко правит Беларусью уже 25 лет - дольше, чем любой другой руководитель в Европе.

Deutsche Welle
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