Эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей.

Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в ходе акций протеста после президентских выборов.

— Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания, — заявили они.

Эксперты отмечают, что вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере 6 человек, как сообщается, неизвестны их родственникам. И указывают на то, что число случаев насильственных исчезновений может увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты.

— Свобода от пыток — одно из тех прав человека, которые считаются настолько важными, что его нельзя ограничивать или приостанавливать ни при каких обстоятельствах. Любое нарушение не допускающего отступления запрета на пытки и жестокое обращение должно преследоваться и наказываться.

Эксперты отмечают, что получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

— Государство должно делать все возможное для предотвращения, расследования и наказания любых форм жестокого обращения, включая насилие в отношении женщин, будь то действия, совершающиеся государством или кем-то другим, — указывают они.

Эксперты обращают внимание и на то, что среди примерно 6700 человек, задержанных в последние недели при осуществлении своего права на свободу мирных собраний, есть журналисты и прохожие, которые были произвольно арестованы и в спешном порядке осуждены. Указывается и на факт лишения аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ.

— Мы также обеспокоены тем, что в выходные продолжались неизбирательные аресты во время мирного женского марша в столице Минске в субботу и мирных протестов во многих городах в воскресенье.

Они напомнили властям, что непризнание лишения свободы представителями государства и отказ признать факт задержания представляют собой насильственное исчезновение, даже если оно является непродолжительным.

Эксперты ООН призывают белорусские власти:

провести полное и беспристрастное расследование по указанным фактам, привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсацию жертвам и их семьям;

обеспечить немедленную регистрацию, судебный надзор за задержанием всех задержанных, а также уведомлять членов семьи, как только подозреваемый лишен свободы — с целью предотвращения насильственных исчезновений;

незамедлительно освободить всех, кто был задержан во время мирных демонстраций.

Они заявили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и будут стремиться взаимодействовать с белорусскими властями.