Белорусский Хельсинкский комитет направил обращение спецдокладчику ООН по вопросам о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги из-за ситуации с отключением воды и отопления в минском жилом комплексе Новая Боровая. Копия обращения отправлена спецдокладчику ООН по Беларуси. Это во вторник, 17 ноября, подтвердил DW председатель правозащитной организации Олег Гулак.
Как следует из текста обращения, проблемы с водой в "Новой Боровой", где проживает около 15 тысяч человек, начались еще 15 ноября. В результате проверки было обнаружено повреждение клапана в одном из колодцев. В "Минскводоканале" после многочисленных звонков жителей сначала заявили, что ждут "указаний сверху", а потом не исключили, что речь идет об умышленном повреждении системы водоснабжения. Утром 17 ноября, сообщает агентство Tut.by, в некоторых домах Новой Боровой пропало и отопление.
В БХК отмечают, что жители Новой Боровой "активно участвуют в массовых акциях протеста, связанных с фальсификацией результатов выборов и насилием в отношении граждан со стороны властей". "Мы просим докладчиков ООН использовать свои полномочия и срочно связаться с правительством в связи с заслуживающей доверия информацией о том, что ситуация с отсутствием водоснабжения в Новой Боровой продиктована политическими мотивами", - рассказал Олег Гулак.
Между тем в мессенджере Telegram уже появился чат под названием "Новая Боровая - Помощь". В нем минчане предлагают помощь жителям, оставшимся без воды и отопления.
Право на воду
28 июня 2010 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, признающую "право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарные услуги в качестве права человека". Это обязывает государства прилагать усилия в целях обеспечения всеобщего доступа к воде и санитарии для всех без исключения, уделяя первоочередное внимание наиболее нуждающимся.
Мандат Специального докладчика по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги был учрежден в 2014 году.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: в местах скопления людей возможны дополнительные ограничения (43)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Профессор о растущей иммиграции: литовцы на таких условиях работать не соглашаются (82)
Экономисты согласны, что для снижения уровня...
Михново. День шестой. Технологии на монастырском уровне. Как прокормить общину, не забыв про молитву (1)
Одна из важных особенностей михновской общины –...
Науседа призвал главу Польши искать пути диалога с обществом по вопросам прав человека
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поднял...
На подписание договора с независимым поставщиком электроэнергии осталось меньше месяца (5)
Несмотря на то, что до 10 декабря подписать договор с...