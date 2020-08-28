"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Александр Лукашенко.
"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул белорусский лидер.
"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций. "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - сказал он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 4 стран (8)
По возвращении из Италии, Словении, Словакии и Беларуси...
Владелец первого в Литве ресторана таджикской кухни: нам нужно что-то полезное делать для литовцев (6)
Этим летом в Вильнюсе (Šeškinės g. 22A) открылся первый й в...
"Delfi Главное": Путин готов помогать Лукашенко силой, что может Литва, коронавирусные новшества и цены на общежития (71)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
Советник президента: Науседа выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси (50)
Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за...
Конституционный суд: полномочия правительства были утверждены с нарушениями, но оно может продолжить работу (6)
Конституционный суд (КТ) в пятницу объявил, что в июле...