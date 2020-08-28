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Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны ряда стран, в том числе - Польши и Литвы. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает агенство БЕЛТА.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Александр Лукашенко.

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"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций. "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - сказал он.

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