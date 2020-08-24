ОМОН задержал членов Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову

Сегодня в 11.00 Ольга Ковалькова приехала к проходной Минского тракторного завода, чтобы, как рассказывают работники предприятия, встретиться с ними и поддержать. Там собралось десятка два человек.
На встречу пришел и член стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский.
Вскоре к месту встречи подъехал автозак с ОМОНом, подошли люди в штатском. Они сказали собравшимся, что мероприятие не санкционировано, они нарушают общественный порядок. Сергея и Ольгу силовики усадили в автозак, других работников задерживать не стали. Задержанных увезли.
Сейчас, как сообщают работники, все уже разошлись, у проходной никого нет. Остались только люди в штатском.
Адвокат Ольги Ковальковой пока не располагает какой-либо дополнительной информацией.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы: Европа должна высказать единую позицию по Беларуси (19)
Европа должна выразить единую позицию по ситуации в...
В Вильнюсе не останется металлических гаражей: что с ними делать (12)
Появившиеся в советское время металлические гаражи...
"Жыве Беларусь!": кадры, сделанные во время "Пути свободы" в Медининкай Фото и Видео (52)
В воскресенье вечером несколько десятков тысяч людей...
В Литве за минувшие сутки подтверждено 38 новых случаев коронавируса и 85-ая смерть
За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев...
Экс-советник премьера Литвы: неучастие Сквернялиса в "Пути свободы" – ошибка (13)
Бывший советник премьер-министра Литвы Скирмантас...