ОМОН задержал членов Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову

Сегодня в 11.00 Ольга Ковалькова приехала к проходной Минского тракторного завода, чтобы, как рассказывают работники предприятия, встретиться с ними и поддержать. Там собралось десятка два человек.

На встречу пришел и член стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский.

Вскоре к месту встречи подъехал автозак с ОМОНом, подошли люди в штатском. Они сказали собравшимся, что мероприятие не санкционировано, они нарушают общественный порядок. Сергея и Ольгу силовики усадили в автозак, других работников задерживать не стали. Задержанных увезли.

Сейчас, как сообщают работники, все уже разошлись, у проходной никого нет. Остались только люди в штатском.

Адвокат Ольги Ковальковой пока не располагает какой-либо дополнительной информацией.