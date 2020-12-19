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За сутки в Беларуси зарегистрирован 1931 пациент с COVID-19, выписаны 2037, сообщает Минздрав. В активной фазе COVID-19 сейчас в Беларуси 20 910 человек.
Koronavirusas Baltarusijoje
Koronavirusas Baltarusijoje
© Zuma Press / Scanpix

За сутки сделали 29 835 тестов.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 171 579 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 149 353 таких пациента.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1316 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Минской области вышли на плато по коронавирусной инфекции: вторую неделю нет ни роста, ни снижения числа пневмоний и инфицированных.

Как сообщил Минздрав, в некоторых регионах республики больницы возобновляют обычный режим работы, эпидемическая ситуация позволяет это сделать.

В Беларуси c 21 декабря для граждан начнет действовать запрет на выезд за рубеж через наземные пункты пропуска, введенный, как пояснили, для предотвращения распространения в стране коронавируса. Также во всех регионах с середины ноября действует обязательный масочный режим при посещении общественных мест и во время поездок в транспорте. Другие ограничительные меры белорусские власти пока не вводили.

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Tut.by

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