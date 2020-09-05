"Очень сожалеем о произошедшем". Ректор МГЛУ, где вчера жестко задержали студентов, выступила с обращением

— Я хочу обратиться к нашим студентам, преподавателям и сотрудникам. Сегодня в нашем университете имело место беспрецедентное событие: в стенах университета сотрудники правоохранительных органов задержали пять наших студентов, которые принимали участие в студенческой акции. Случившееся стало для нас крайне неожиданным, поскольку нам не было известно о прибытии сотрудников органов внутренних дел и их действиях. Причины произошедшего органы внутренних дел объясняют тем, что в университете имела место несанкционированная акция. Что произошло? Студенты планировали петь песни в фойе университета, для диалога с ними были направлены деканы факультетов, в ходе исполнения песен мероприятие приобрело политизированный характер: прозвучали лозунги, появилась негосударственная символика. А дальше произошло то, что произошло. После случившегося мы прежде всего предприняли все возможные меры для того, чтобы уточнить, где находятся наши студенты и для их возвращения в университет.
Дорогие студенты и преподаватели! Во избежание в дальнейшем подобных случаев хотим еще раз обратить ваше внимание на недопустимость организации и проведения в университете несанкционированных мероприятий. Со своей стороны ректорат принимает необходимые меры по установлению причин того, что произошло, по усилению пропускного режима в университете и по предотвращению подобного в будущем. По исключению подобного в будущем. Весь ректорат и я лично очень сожалеем о произошедшем. Давайте беречь наш университет и друг друга, — сказала ректор МГЛУ Наталья Баранова.
Напомним, вчера официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила TUT.BY, что задерживали студентов сотрудники милиции, не ОМОН. Хотя сами студенты говорили, что среди задерживающих были люди в форме с надписью «ОМОН», это видно и на видео задержаний.
— Задерживали в рамках административного процесса. Не за правонарушения сегодняшнего дня, а за совершенные ранее, — сказала Ольга Чемоданова.
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