Обозреватель: вполне вероятна "перезагрузка перезгрузки" отношений Беларуси с Варшавой

Не исключено, что досрочный отъезд посла Конрада Павлика может быть перезагрузкой перезагрузки, о которой недавно говорил стороны. "Очищение" МИД Беларуси может иметь не только экономические причины, но и избавление от нелояльных кадров? Подробнее последние события "Беларускай праўдзе" прокомментировал политический обозреватель Роман Яковлевский.

-МИД Беларуси на треть сократил центральный аппарат ведомства, зарубежные диппредставительства – на 15%. Оправдывает ли экономический кризис сокращение внешнеполитического ведомства?

-Конечно, столь значительное сокращение центрального аппарата ведомства, в первую очередь, должно быть связано с финансовыми причинами. Не секрет, что с наполнением бюджета наблюдаются большие трудности. Иначе не было бы столь странных и непопулярных инициатив властей, как оригинальные налоги для «тунеядцев», индивидуальных предпринимателей и тому подобное. Надо полагать, происшедшее сокращение коснулось (или коснется) не только данной, но и других госструктур.

Насколько известно, под сокращение, в основном, попали кадры пенсионного возраста. Но было бы неестественным, если бы под данный процесс не попали и те, кто вызывал у руководства некие сомнения в лояльности. По некоторым данным, и такие были. Так что происшедшее в МИД «очищение» было оправдано не только финансовыми причинами.

Кстати, была бы полезна для граждан информация о стоимости этого «очищения» в конкретных денежных цифрах и куда эти средства решено было направить. Ведь судя по недавно обнародованному госбюджету-2018, мы уже знаем официальные расходы, к примеру, на силовые ведомства. А какой нынче годовой бюджет МИД?

-МИД упраздняет белорусские консульства в Одессе, Гданьске и Милане, готовятся решения о прекращении работы еще двух загранучреждений. После всех сокращений останется 56 диппредставительств в 66 странах. Чем вызвана дипломатическая оптимизация?

– По-моему, ясно на это ответил сам глава МИД Владимир Макей, сказав, что мы не такая масштабная страна, как Россия или Китай. Правда, появляющиеся заявления официального Минска на ту или иную тему международной политики и роли в ней суверенной Беларуси создают порою впечатления как раз ее масштабности. И для сравнительно молодого государства количество дипредставительств в мире выглядит неплохо. А вот оценка эффективности их работы нуждается не только в официальной статистике, но и в публичной дипломатии, влияющей на позитивный имидж страны. Трудно сказать, как именно такой выбор консульств попавших под сокращение будет как-то способствовать такому имиджу.

-Внешнеполитическое ведомство открывает новое посольство в Африке. Новый курс в белорусской дипломатии: смотрим на Запад, но идем в Африку?

– Как известно, в Африке сегодня доминирует уже Китай. И все достижения советской дипломатии там уже давно ушли в прошлое. Так что внешнеполитической «африканской дуге» Беларуси придется сильно «прогнуться» перед масштабными амбициями Пекина. Одна только недавно появившаяся китайская военная база в Джибути чего стоит. И говорить о некоем новом курсе белорусской дипломатии, на этот раз в Африке, вряд ли уместно.

Интересно, что говоря про новое посольство в Африке, министр почему-то так и не назвал страны, где его планируют открыть.

-На фоне объявленной "перезагрузки отношений" между Польшей и Беларусью странно выглядит упразднение белорусского генконсульства в Гданьске…

– Действительно, данная новость выглядит более чем странной. Можно напомнить, как Варшава неоднократно напоминала Минску о необходимости увеличить штат польских консульств в Беларуси из-за большого наплыва желающих получить польские визы. Но насколько известно, белорусская сторона требовала в ответ паритета количества консульских работников в белорусских консульских службах в Польше. Но польских граждан желающих получить белорусские визы несравненно меньше. И поэтому необходимости в таком паритете нет, что и показало решение о закрытии генконсульстве в Гданьске.

А что касается так называемой «перезагрузки отношений» между Польшей и Беларусью, когда в Минске наблюдалось буквально паломничество высокопоставленных гостей из Варшавы, то ее сегодня нельзя трактовать однозначно. Препятствием для полной нормализации отношений осталась проблема с официальной регистрацией Союза поляков Беларуси. И тут стоит напомнить, что новый глава МИД Польши в ранге замминистра курировал правовые вопросы и считается специалистом по Западу.

Так что и закрытие беларуского консульства в Гданьске, и назначение нового главы польского внешнеполитического ведомства, который уж точно в отличие от своего предшественника не будет час сидеть в приемной Лукашенко, позволяют говорить о предстоящей «перезагрузке перезагрузки отношений». И последние неофициальные блиц-встречи в Варшаве, на достойном уровне, с некоторыми представителями белорусской оппозиции и активистами гражданского общества могут быть также доказательством грядущей такой «перезагрузки».

-Накануне от должности польского посла в Беларуси освобожден Конрад Павлик, назначенный на эту должность сравнительно недавно – в феврале 2016 года. Что могло послужить причиной отзыва посла?

-Не исключено, что досрочный отъезд посла и может быть предвестником такой «перезагрузки перезагрузки».

-Очевидно, что кадровые перемены в правительстве Польши в первую очередь отразились на внешнеполитическом ведомстве. Как сильно Варшава собирается менять внешнеполитический курс?

– Судя по представленной новой программе внешней политики Польши, ее приоритеты остаются прежними. Возможно, более ясно об этом можно будет говорить по завершению нынешних визитов нового главы правительства Республики Польша в Софию, Берлин и Вашингтон.