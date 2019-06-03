Новый посол России в Беларуси прибыл в Минск

Дмитрий Мезенцев, являвшийся на тот момент членом Совета Федерации, был назначен послом 30 апреля указом президента Владимира Путина. Он сменил Михаила Бабича, который возглавлял дипмиссию в Минске около восьми месяцев.
Как считают эксперты, причиной увольнения Бабича стали напряженные отношения с белорусским руководством.
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