Новая головная боль Лукашенко: Запад отказался покупать электроэнергию с БелАЭС и теперь она никому не нужна

И вот очередная досада: второго декабря в Минэнерго Беларуси заявили, что в ходе тестирования оборудования был проведен сброс пара и поэтому возникла необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей. Блок опять был остановлен, хотя руководство АЭС не устает уверять, что никаких проблем не было и нет. И беспокоиться не о чем: чуть "подрихтуют" и снова запустят. А пока Литва обратилась к властям Беларуси с просьбой предоставить официальную информацию о возможной аварии на запасной системе охлаждения блока.

Все эти незапланированные остановки БелАЭС прямо на старте свидетельствуют о том, что реактор типа ВВЭР-1200 поколения ІІІ+, впервые использованный российскими атомщиками за рубежом, не является достаточно референтным. Внутри России два таких эксплуатируются на Нововоронежской АЭС-2. Первый введен в эксплуатацию три года назад, второй — в прошлом году. А также один реактор такого типа на Ленинградской АЭС с 2018 г. То есть ни о какой особой референтности реакторов нового поколения пока говорить не приходится. Скорее речь идет об их форсировании. И поэтому, по ходу дела, так сказать, идут испытания систем и оборудования. Главное, конечно, чтобы эти испытания не закончились, как в Чернобыле. Но атомщики уверяют, что этот реактор самый надежный в мире.

Однако, кроме технической стороны дела, у руководства Беларуси болит голова и о другом: куда девать вырабатываемую электроэнергию? Этот вопрос возник, разумеется, не сегодня, а еще на этапе планирования. Но, как зачастую бывает с русским "авось", тогда с этим особо никто не морочился, априори полагая, что все равно купят соседи — бывшие советские прибалты, Польша. Хотя литовцы, например, сразу предупреждали, что они вообще против строительства заведомо опасного предприятия в 20 км от своей границы и в 40 км — от столицы. (Мировая практика давно предписывает с целью безопасности не строить АЭС вблизи густонаселенных пунктов.)

Сегодня, когда станция почти готова (первый энергоблок после опытных «притирок» полагают ввести в промышленную эксплуатацию в начале 2021 г., второй — в 2022-м), вопрос о сбыте ее электроэнергии еще больше обнажился. Страны Балтии — сначала Литва, а затем и Латвия с Эстонией — категорически отказались от белорусской энергии, называя новую АЭС не иначе как угрозой национальной безопасности и проектом геополитического влияния России.

Слова подкрепляются делом: Литва уже обрезала переток из Беларуси, мотивируя это тем, что якобы белорусский Госатомнадзор не выполнил на АЭС все предписания МАГАТЭ. И кроме того, как утверждают в Литве, власти не получили на свой запрос полный отчет МАГАТЭ от 2019 г. о предэкспуатационном состоянии станции (хотя атомщики говорят, что это не так).

Однако пока это еще только цветочки. Ягодки созреют к 2025 г., когда все страны Балтии выйдут из так называемого энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Работа над этим проектом идет полным ходом. Балтийские страны уже начали объединять энергосистемы со Скандинавией и остальной Европой. Из Польши в Литву построен энергомост Litpol link мощностью 500 МВт, а также достраивается кабель Harmony link на 700 МВт. Из Швеции тоже прокладывается по морю кабель Nord Balt такой же мощности.

Однако пока работы не закончены, страны Балтии не отказываются от российской электроэнергии. Если ранее Россия поставляла ее транзитом через Беларусь, то теперь, когда Литва зареклась не принимать энергию от "бацьки", Москва начала экспорт туда из Псковской области — через Латвию. Российская часть составляет до 22% всего потребления в трех странах. Упертость Литвы, ставшей, по сути, региональным хабом электричества, по мнению многих экспертов, может негативно сказаться также и на соседях. В начале ноября уже зафиксировано падение объемов экспорта из Литвы в Польшу. Ясно, что в этом случае страдает и Вильнюс — чем больше он перепродает российской электроэнергии, тем толще его "карман".

В самой Литве расклад потребления импортной электроэнергии такой: почти 43% приходит из Швеции, остальное — из Латвии и Калининграда. И всего 5% — из Беларуси. Но надо учитывать, что страна увеличила производство собственной энергии почти на 39%. В общем, Литва уверена, что без поставок с БелАЭС вполне выстоит.

В запасе у Лукашенко остается Украина — здесь пока позиция властей невнятна. (В 2021 г. тарифы на электричество опять вырастут, сообщают оттуда потребители.) Однако украинский рынок для белорусов может тоже закрыться после выхода Киева из энергосистемы СНГ. Как заявлял бывший премьер-министр Алексей Гончарук, энергосети Украины станут частью энергосистемы ЕС к 2023 г. Финансовую помощь Киеву в техническом отсоединении от сетей россиян оказывает ЕС, и в частности — Германия.

Итак, что в сухом остатке? Минск неофициально заявляет, что может сам использовать свою энергию, заместив ТЭС и сократив таким образом покупку газа у россиян ("бацька" все время упрекает Москву в его дороговизне, пытаясь, по словам Путина, купить газ по цене для жителей Смоленской области). Однако пока таких планов — сократить потребление российского голубого топлива — белорусские власти официально не высказывали.

Самое ожидаемое, что может случиться, по мнению экспертов, так это переток энергии с БелАЭС в Россию. Больше, похоже, никому она не нужна. Правда, она и Москве тоже не нужна — дефицит ее не наблюдается. Однако теоретически (да и практически) Россия может начать ее импортировать хоть сегодня — была бы политическая воля. Об экономической стороне дела в Кремле в подобных случаях не особо заморачиваются: как же не порадеть "своему" человечку. (БелАЭС, как известно, строится на российский кредит: стоимость ее — десять миллиардов долларов.)

Вторая возможность для Минска может открыться с 2025 г., когда планируется запуск общего энергорынка (ОЭР) стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если при создании ОЭР будет организован общий энергетический рынок мощности (пока это тоже в тумане), то Минск смог бы принять участие в так называемом конкурентном отборе мощности. Или же попросить Россию о допуске станции для такого отбора даже и без создания единого рынка и дать ей те же наценки, которые получают новые АЭС в РФ. В таком случае, это будет означать, как считают эксперты "Коммерсанта", что за БелАЭС заплатят не только белорусские, но и российские потребители.

В любом случае, похоже на то, что ядерщики вместе с властями Беларуси заварили густую кашу, а расхлебывать ее будут за счет рядовых налогоплательщиков. Белорусская АЭС предсказуемо оказалась чемоданом без ручки — и нести неудобно, и бросить жалко.