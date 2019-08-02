Номера нарушителей ПДД из Литвы и ещё 13 стран запомнит белорусская система мониторинга

Система мониторинга общественной безопасности будет фиксировать выезды на встречку и другие нарушения ПДД, а также сможет "опознавать" автомобильные номера из 14 стран мира. Эти функции предусмотрены постановлением МВД Беларуси, которое вчера было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
© DELFI / Andrius Ufartas

Напомним, республиканская система мониторинга общественной безопасности начала создаваться в 2017 году. Одна из ее частей — стационарная система фотофиксации нарушений правил остановки и стоянки — заработала в Минске с апреля этого года. Система ежеминутно фотографирует транспорт нарушителей ПДД. Попав в объектив камеры, в автоматическом режиме владелец автомобиля почтой получает "письмо счастья" для оплаты штрафа.

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Но скоро функционал системы будет расширен.

— Постановление предусматривает наличие в программном обеспечении видеоаналитики модуля автоматического распознавания регистрационных знаков транспортных средств, — сообщает сайт МВД Беларуси.

Кроме белорусских номеров система сможет узнавать и запоминать номера машин из России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Болгарии, Румынии, Германии, Словении и Словакии.

После того, как система распознает регистрационный номер, информация о дате, времени, месте обнаружения автомобиля и относительном направлении его движения будет заноситься в базу данных. Там же будут размещены ссылки на видеофрагменты. Затем интересующий автомобиль в базе данных можно будет найти, как в обычном поисковике.

Кроме того, в программном обеспечении видеоаналитики будет модуль фотовидеофиксации дорожной обстановки, в том числе позволяющий провести мониторинг состояния транспортных потоков (например, система сможет определить заторы и пробки), фиксацию выездов на встречные полосы и движения в запрещенных зонах, поворота или разворота в нарушение требований, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

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