Напомним, республиканская система мониторинга общественной безопасности начала создаваться в 2017 году. Одна из ее частей — стационарная система фотофиксации нарушений правил остановки и стоянки — заработала в Минске с апреля этого года. Система ежеминутно фотографирует транспорт нарушителей ПДД. Попав в объектив камеры, в автоматическом режиме владелец автомобиля почтой получает "письмо счастья" для оплаты штрафа.
Но скоро функционал системы будет расширен.
— Постановление предусматривает наличие в программном обеспечении видеоаналитики модуля автоматического распознавания регистрационных знаков транспортных средств, — сообщает сайт МВД Беларуси.
Кроме белорусских номеров система сможет узнавать и запоминать номера машин из России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Болгарии, Румынии, Германии, Словении и Словакии.
После того, как система распознает регистрационный номер, информация о дате, времени, месте обнаружения автомобиля и относительном направлении его движения будет заноситься в базу данных. Там же будут размещены ссылки на видеофрагменты. Затем интересующий автомобиль в базе данных можно будет найти, как в обычном поисковике.
Кроме того, в программном обеспечении видеоаналитики будет модуль фотовидеофиксации дорожной обстановки, в том числе позволяющий провести мониторинг состояния транспортных потоков (например, система сможет определить заторы и пробки), фиксацию выездов на встречные полосы и движения в запрещенных зонах, поворота или разворота в нарушение требований, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.
Лукашенко расширил безвизовую территорию в Гродненской и Брестской областях
Президент подписал указ о расширении территорий для...
Номера нарушителей ПДД из Литвы и ещё 13 стран запомнит белорусская система мониторинга
Система мониторинга общественной безопасности будет...
Посол России в Беларуси назвал договор о Союзном государстве стратегическим
Договор между Беларусью и Россией о создании...
Лукашенко рассказал, что считает "фишкой" визита президента Узбекистана в Беларусь и получил в подарок свою статую (2)
Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью...
"Поколение Лукашенко": почему молодежь Беларуси "не лезет" в политику (1)
В июле исполнилось 25 лет первой инаугурации президента...
TOP новостей
Сотни евро за ночлег на литовском взморье: люди платят, сколько им скажут (63)
Начался последний месяц лета, а для многих - последние...
В Литву идет еще более прохладная погода: температура опустится до 6 градусов (5)
Доцент Кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского...
Ранее забытый район Вильнюса переживает свой золотой век (9)
Науяместис вполне обосновано считается одним из самых...
Соцмин Литвы подготовил проекты, которые коснутся мастеров и гастарбайтеров из Украины (20)
Соцмин Литвы подготовил проекты законов, которые...
История Зуокасов продолжается: фонд ищет, но не находит документы (1)
2 августа в Вильнюсском самоуправлении состоялась...