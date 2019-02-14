По сообщению Минтруда и соцзащиты, договор предусматривает регулирование вопросов социальной защиты граждан, работающих и проживающих на территориях Беларуси и Польши.
Так, исходя из документа, оба государства будут назначать пенсию за стаж, приобретенный в соответствии с их законодательством и на их территории, а выплачиваться она будет по месту проживания. Пособие по безработице будет выплачиваться по закону государства проживания. Пособия по временной нетрудоспособности и материнству — по законодательству государства, на территории которого лицо застраховано на момент приобретение права на получение таких пособий.
С белорусской стороны документ подписал замминистра Валерий Ковальков, с польской — замминистра семьи, труда и социальной политики Марцин Зеленецки.
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