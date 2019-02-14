Беларусь и Польша подписали договор о социальном обеспечении в ходе официального визита парламентской делегации Беларуси во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.
© DELFI / Domantas Pipas

По сообщению Минтруда и соцзащиты, договор предусматривает регулирование вопросов социальной защиты граждан, работающих и проживающих на территориях Беларуси и Польши.

Так, исходя из документа, оба государства будут назначать пенсию за стаж, приобретенный в соответствии с их законодательством и на их территории, а выплачиваться она будет по месту проживания. Пособие по безработице будет выплачиваться по закону государства проживания. Пособия по временной нетрудоспособности и материнству — по законодательству государства, на территории которого лицо застраховано на момент приобретение права на получение таких пособий.

С белорусской стороны документ подписал замминистра Валерий Ковальков, с польской — замминистра семьи, труда и социальной политики Марцин Зеленецки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Беларусь

Неработающие белорусы смогут получать пособия в Польше (1)

Беларусь и Польша подписали договор о социальном...

Сотрудница БЕЛТА в суде заявила, что выдавала пароли без договора по просьбе руководства (2)

Сегодня суд Заводского района Минска продолжил допрос...

В Беларуси появился новый вид мошенничества с банковскими карточками (1)

В Беларуси появился новый вид мошенничества с...

Переговоры подождут. Лукашенко и Путин сделали перерыв и отправились кататься на лыжах (16)

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что...

Суд над главным редактором TUT.BY: Марина Золотова вину не признает, БЕЛТА передачу паролей не запрещала (1)

Марине Золотовой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК...

TOP новостей

В мае в Литве пройдет референдум о сокращении числа парламентариев до 121 (2)

12 мая, вместе с президентскими выборами, в Литве...

Ekskursija Pramoninis Naujamiestis Juostinis magnetofonas IVPK nuotr. Sigma Kuro aparatūros gamykla

К вопросу об индустриальном пейзаже Литвы: была передовая промышленность, разгромили, остался шлак? (89)

Одним из самых живучих является миф о судьбе литовской...

Последний день работы радаров в Литве - водители сорвались с цепи: сотни получат штрафы (4)

В начале этой недели в Литве отключили 139 стационарных...

В новейшей статистике зарплат в Литве – красивый, но ненастоящий скачок (59)

С 2019 года минимальная зарплата в Литве увеличилась на...

Regitra: что делать, чтобы не купить угнанный автомобиль (7)

Покупка нового автомобиля, поиск надежного...