Белорусские власти еще не определили свое отношение к фигуре Калиновского, но вынуждены заниматься его мемориализацией под давлением гражданского общества, говорят эксперты, с которыми беседовала DW.
Sutvarkytas Gedimino kalno šlaitas
© Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvas

В 2017 году в Вильнюсе на горе Гедимина были найдены многочисленные человеческие останки. Недавно стало известно, что с высокой степенью вероятности там захоронен Кастусь Калиновский, лидер восстания 1863-1864 годов, проходившего на территории нынешней Беларуси.

Статьи по теме:
В МИД Беларуси назвали Калиновского крупным историческим деятелем
500 деятелей общества и культуры Беларуси обратились к Дале Грибаускайте  (82)

Для многих в Беларуси Кастусь Калиновский является центральной исторической фигурой 19 века - символ белорусского национального движения, борец за свободу и демократию, основатель белорусской публицистики. Как один из руководителей антироссийского восстания 1863-1864 годов на землях бывшей Речи Посполитой, отошедших к Российской империи и включавших в себя территории современных Беларуси, Польши, Литвы и Украины, он добивался возрождения Речи Посполитой в ее исторических границах конца 18 века. Достичь этой цели не удалось: восстание было подавлено, а его руководители казнены.

Теперь же надгробье на могиле Калиновского может остаться без подписи на белорусском языке, а он сам, возможно, так и не будет перезахоронен в Беларуси. DW разбирается, с чем связана осторожная реакция официального Минска на обнаружение останков Кастуся Калиновского.

В Беларуси нет консенсуса относительно Калиновского

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич говорит, что в современной Беларуси нет общенационального консенсуса относительно личности Калиновского. Среди представителей власти есть те, кто хотят маргинализировать Калиновского, не считать его национальным героем и исключить его из белорусского исторического нарратива. Яркий пример - недавняя статья белорусского депутата и историка Игоря Марзалюка, где восстание 1863-1864 годов он называет "польским", а самого Кастуся Калиновского - "польским националистом".

Белорусский историк Олег Дзернович, напротив, считает слишком упрощенным называть Калиновского "польским националистом". Действительно, тогдашнее восстание происходило с лозунгами про Речь Посполитую, которую в то время по-простому называли Польшей, говорит историк. Однако сам Калиновский считал себя представителем "литвинской шляхты" и писал на белорусском языке.

Поэтому, по мнению Дзерновича, совершенно неправильно применять современные представления об этничности к событиям середины 19 века. Национальные проекты тогда были только на стадии формирования, и проект белорусской нации в ее современном представлении оформился только к концу 19 - началу 20 века.

В отличие от других знаковых деятелей, личность Калиновского и его историческая значимость не вызывает особых споров между Беларусью, Литвой и Польшей. Историк Дзернович рассказывает, что культовый образ Калиновского сложился только в Беларуси. С подачи белорусской советской историографии восстание 1863-1864 годов начали называть "восстанием Калиновского", хотя он был лишь одним из руководителем восстания. Как "красный", то есть как представитель радикального лагеря среди восставших, и как борец против самодержавия, отстаивающий интересы социальных низов и, в первую очередь, крестьянства, Калиновский отлично вписывался в советскую идеологию. И до сих пор в современных учебниках по истории Беларуси Кастусь Калиновский преподносится как главный герой восстания.

Демократические идеи Калиновского проявились в его деятельности основателя белорусской публицистики - он искал способ коммуникации с простым народом. В то время его нелегально издаваемая газета "Мужыцкая праўда", а также его "Лiсты з-пад шыбенiцы" ("Письма из-под виселицы". - Ред.), написанные на белорусском языке, были новым явлением на белорусских землях.

Но именно по причине его "красных" взглядов, продолжает историк, в Польше Калиновский никогда не был популярным персонажем восстания. А литовская историография всегда делала акцент на участии этнических литовцев в восстании и большее значение придавала его местным руководителям.

Инициатива о сотрудничестве шла с литовской стороны

После обнаружения останков литовские историки в интервью для белорусской службы "Радио Свобода" говорили, что власти в Минске не проявляют должного интереса в связи с этим событием, однако белорусский МИД эту информацию опровергает. В пресс-службе МИДа отметили, что "для Беларуси Кастусь Калиновский - это важный исторический деятель", и заверили, что белорусские эксперты уже официально посещали места захоронения и что белорусская сторона готова активно взаимодействовать с литовскими и польскими партнерами для достижения исторической справедливости в отношении этой личности.

Вместе с тем белорусский политолог Андрей Казакевич предполагает, что инициатива о сотрудничестве по этому вопросу между Литвой и Беларусью исходила именно с литовской стороны, а сами белорусские власти не планировали проявлять интерес к останкам Калиновского.

Также важную роль сейчас играет давление гражданского общества: белорусский писатель Андрей Горват написал открытое письмо министру иностранных дел Владимиру Макею, в котором призвал дипломата не игнорировать находку останков Калиновского, принять участие в их перезахоронении и признать Калиновского национальным героем Беларуси.

Калиновский - не "свой" герой?

Историк Дзернович считает, что сегодняшние белорусские власти еще не до конца определились со своим отношением к фигуре Калиновского: идеи Калиновского в современном мире можно назвать "неполиткоректными" и, возможно, белорусским властям не хочется с ними ассоциироваться.

Его публицистические материалы имели острую социальную пропагандистски-агитационную направленность и были наполнены жесткой критикой Русской православной церкви, а также антицаристскими взглядами, которые сейчас могут восприниматься как антироссийские.

Андрей Казакевич, в свою очередь, полагает, что белорусские власти пытаются занять позицию неучастия и игнорирования - похоже, что, по их мнению, обнаружение останков Калиновского не требует каких-либо официальных действий по его признанию и почитанию.

Непринятие фигуры Калиновского белорусскими властями связано с тем, что для них он не "свой" герой, а символ оппозиции и всего того, что противостоит сегодняшней официальной власти, считает политолог. Так, 6 лет назад официальный Минск проигнорировал празднование 150-летия восстания 1863 года.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Вильнюсе в честь повстанцев 1863-1864 гг. колокола звонили 155 раз (33)

Колокола вильнюсского костёла Святых Апостолов Иакова...

Белорусы Литвы требуют появления родного языка на памятниках повстанцам 1863-1864 гг (47)

Девять общественных организаций белорусов Литвы...

Интеграционное обострение: "Путину и его братве необходима аннексия Беларуси" (161)

В преддверии двадцатилетия подписания договора о...

В Клайпеде проводится форум о связях Литвы и Беларуси (5)

В пятницу в Клайпеде проходит общественный форум о...

Вильнюсская мэрия будет искать родственников похороненных на Расу людей в Польше (15)

Вильнюсская мэрия приводит в порядок кладбище Расу и...

После ливней тщательно следят за состоянием горы Гедиминаса (29)

Несмотря на дождливую погоду, состояние горы...

Беларусь

Ненужный герой? Реакция Беларуси на обнаружение останков Кастуся Калиновского (3)

Белорусские власти еще не определили свое отношение к...

В коровнике, который разругал Лукашенко, умер чиновник (6)

Чиновника Шкловского райисполкома Игоря Кобылянца...

Путин дает $600 млн кредита, а Беларусь прекращает реэкспорт "санкционки"

Беларусь получит от России государственный кредит для...

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения Беларуси и России (4)

Доверие и взаимопонимание будут и дальше оставаться...

В МИД Беларуси назвали Калиновского крупным историческим деятелем

Пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз назвал "ошибочным...

TOP новостей

Инцидент на дороге – продемонстрировали, что такое хулиганское вождение (27)

Одна из самых больших проблем на дорогах Литвы , по...

Президент Литвы назначила Мажейку министром охраны окружающей среды (1)

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте назначила...

Как оккупация Крыма и Донбасса сменила стереотипы и пополнила ряды ополченцев в странах Балтии (58)

Добровольческие организации в странах Балтии берут...

Полиция предупреждает: водителей будут проверять круглосуточно (10)

3 апреля в 26-ти странах Европы , включая Литву ,...

Весна вступает в свои права

Несколько дней назад в Литву пришла зона высокого...