— Нынешняя ситуация — это клубок проблем, — говорит собеседник из нефтяной отрасли. — Беларусь хотела компенсацию за налоговый маневр, который провела Россия и таким образом повысила стоимость нефти для Беларуси. Но Москва сказала, что на это можно рассчитывать после унификации налогового законодательства двух стран. До сих пор не решен вопрос с компенсацией за «грязную» нефть. Москва готова платить только за документально подтвержденные убытки, а не за мифическую упущенную выгоду. Минск предлагал повысить тариф на транзит российской нефти и таким образом как-то решить вопрос с «грязной» нефтью. Но Москва согласилась повысить тариф на транзит на минимально возможный процент. На высшем уровне вроде была достигнута договоренность, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям за долгосрочные контракты. И таким образом будет получена частичная компенсация. Но стороны не смогли договориться. Поэтому уже несколько дней российская нефть не поступает на белорусские НПЗ.

В «Белнефтехиме» подтвердили прекращение поставок нефти из России на заводы в Мозыре и Новополоцке с 1 января. В концерне подчеркнули, что НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре запасах сырья.

Что дальше?

По информации TUT.BY, заводы снизили загрузку до 30%. «Запасов должно хватить на 2−3 недели. Потом нужно будет найти новую нефть», — сказал источник.

31 декабря Александр Лукашенко поручил провести переговоры с российскими компаниями и обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

В то же время в России и Украине сомневаются, что в Беларуси в короткие сроки смогут организовать альтернативные поставки нефти.

— Альтернативные поставки могут начаться из портов стран Балтии и Одессы железнодорожным транспортом, как это уже ранее было. Проблем с нефтью нет. Вопрос экономической целесообразности. «Колесами» много не навозишься, — сказал TUT.BY источник.

При этом, по его словам, не стоит сбрасывать со счетов российские нефтяные компании, переговоры с которыми продолжаются.

В середине декабря правительства России и Беларуси согласовали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год, который предполагает импорт в страну 24 млн тонн, из них по трубопроводу — 23,5 млн тонн.

— «Труба» открыта, вопрос цены. Некоторые российские игроки согласны снизить размер премии. Поэтому, считаю, в ближайшее время вполне реально возобновление российских поставок. Россия остается самым лучшим вариантом. А только за счет альтернативных поставок Беларусь долго не продержится, — сказал источник.

По словам другого собеседника, близкого к одному из НПЗ, пока «все спокойны, так как уже не первый раз после Нового года завод работает на собственных запасах».

Дефицита топлива не будет?

Крупнейший оператор АЗС «Белоруснефть» заявляет, что дефицита топлива в Беларуси не ожидается на фоне приостановления поставок нефти из России с 1 января 2020 года.

— Дефицита топлива не ожидается. Все заправочные станции сети «Белоруснефть» работают в штатном режиме, — сообщил агентству Интерфакс-Запад заместитель генерального директора госкомпании Сергей Каморников. — Поступление всех видов нефтепродуктов на нефтебазы «Белоруснефти» с белорусских НПЗ осуществляется ежедневно. Кроме того, в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней.