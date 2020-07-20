«В частности, белорусский телеграм-канал „Баста“ утверждал, что Лукашенко срочно госпитализировали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета после встречи с российским премьером», — отмечает «Эхо Москвы».
В телеграм-канале «Пул Первого» разместили ссылку на «Эхо Москвы» и добавили: «Это в ответ на этот вброс про состояние здоровья Первого. Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем тоже не забывайте».
Последний раз Александр Лукашенко появлялся на публике в пятницу, 17 июля. В выходные о каких-либо рабочих поездках президента либо о других мероприятиях с его участием не сообщалось.
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