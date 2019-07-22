Назван срок подписания соглашения об упрощении визового режима Беларуси с ЕС

Соглашение об упрощении визового режима с ЕС будет подписано не позднее 2 февраля 2020 года. Об этом сообщила журналистам глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин после встречи с президентом Александром Лукашенко, сообщает газета "Звязда". Скорее всего, подписание произойдет уже в этом ноябре.
Šengeno viza
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"Да, мы подпишем визовое соглашение. Не могу назвать конкретную дату, но все документы уже подготовлены, и сейчас обе стороны проходят необходимые юридические процедуры. Хотим подписать в ходе работы нынешней комиссии, срок действия которой истекает в ноябре. Твердо уверена, что это удастся. Мы все знаем крайний срок: 2 февраля следующего года. Мы подпишем до того", — уверена Андреа Викторин.

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Напомним, недавно в Евросоюзе приняли изменения в Визовый кодекс, с 2 февраля 2020 года за получение шенгенской визы придется заплатить 80 евро.

Переговоры об упрощении визового режима ведутся уже не первый год. 4 июля в интервью TUT.BY глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин заявила, что "переговоры уже завершены, противоречий нет, текст согласован".

Теперь Минск и Брюссель должны провести документ через все внутригосударственные процедуры. Этот процесс может занять 2−3 месяца, а затем стороны выходят на подписание документов. Ожидается, что для этой церемонии проведут встречу на высоком уровне. После подписания соглашения "шенген" для белорусов будет стоить 35 евро.

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