Над белорусским бизнесом навис дамоклов меч госконтроля

Были сделки «белые», а прошли годы и стали «серые»

Проблемой, о которой ниже пойдет речь, сегодня в режиме реального времени занимаются практически все белорусские бизнес-союзы. К ним обращаются добросовестные предприятия, которые получили «письма счастья» из контролирующих и налоговых органов.

Вот один из таких случаев.

«К нам обратилась компания, которая 27 лет работает на белорусском рынке. Ей задним числом насчитали 35 тысяч рублей штрафных санкций и около 65 тысяч рублей пени из-за того, что контрагенты по сделкам 2007-2012 гг. теперь признаны лжепредпринимательскими структурами. При этом во внимание налоговые органы не принимают наличие первичных документов, подтверждающих законность заключения сделки на момент ее совершения», — рассказал финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Анатолий Гольдберг.

По действующему законодательству, сделка с лжепредпринимательской структурой может быть признана недействительной даже в том случае, если она была совершена задолго до того, как контрагент попал в «черный список» (Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере).

Вот еще один пример, демонстрирующий, как все происходит в жизни.

«В 2013 году наше предприятие купило багет для производства багетных рамок, которые были изготовлены и через нашу сеть реализованы», — рассказал Лев Карпач — генеральный директор компании «Вилия», которая оказывает по всей стране фотоуслуги населению и организациям.

До нынешнего года никаких вопросов из-за сделки четырехлетней давности не было.

«В 2017 году мы узнаем, что компания, у которой мы когда-то купили багет, в 2014-м была включена в реестр лжепредпринимательских структур. Соответственно, товарная сделка четырехлетней (!) давности, по которой у нас сохранились все первичные документы, была признана лжесделкой, то есть аннулирована, а мы оказались обязаны доплатить налоги», — говорит Лев Карпач.

Из-за борьбы контролирующих органов с лжепредпринимателями сегодня становится жертвой не только малый и средний бизнес, но и крупные оптовые компании.

«Мы как оптовая компания продавали товар интернет-магазину, который реализовывал нашу продукцию конечным потребителям. В 2014 году собственник юрлица, владевшего интернет-магазинов, был задержан, а в 2016-м его структура признана лжепредпринимательской. После этого, в 2017-м, наши законные сделки с интернет-магазином за все годы были аннулированы и нам выставлено предписание доплатить налоги», — рассказал представитель крупной оптовой компании.

По его словам, компания категорически не согласна с аннулированием прошлогодних сделок и готова довести дело до суда.

«Мы ранее заплатили налог на прибыль, сейчас, когда сделки аннулированы, нам предлагают еще раз заплатить налог на прибыль, так как с точки зрения проверяющих органов все суммы, поступившие нам за реализацию товара, это внереализационный доход, а реализации товара не было, то есть по их логике мы просто так деньги получили, неправильно их учли и, соответственно, должны еще раз заплатить налог на прибыль», — пояснил представитель оптовой компании.

Количество случаев, когда добросовестные компании получают от контролирующих органов «письма счастья» и узнают о незаконности прошлогодних сделок, растет.

«Компания, которая к нам обратилась, закупила сервер для своей деятельности в 2015 году у организации, которая в 2016 году была признана лжепредпринимательской структурой. В связи с этим, несмотря на наличие первичных документов о приобретении сервера, сделка 2015 года признана задним числом недействительной, а покупателю компьютерного оборудования выставлен счет на величину якобы неуплаченных налогов», — рассказала еще один случай из практики директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич.

Страшно становиться предпринимателем

Представители бизнес-сообщества отмечают, что с пониманием относятся к борьбе государства с «финками» и прочими лжеструктурами, однако совершенно не разделяют применяемые методы.

«Мы не спорим, что нужно бороться с лжепредпринимательскими структурами. Конечно, должна быть для этого нормативная база, но из-за ее применения не должны страдать добросовестные предприниматели», — подчеркивает председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец.

По мнению бизнес-союзов, если существующие методы борьбы с лжепредпринимателями сохранятся, деловой климат в стране нельзя будет считать благоприятным.

«С одной стороны, пакет документом по стимулированию деловой инициативы, который планируется принять к 1 октября, призван развивать деловую инициативу. Однако если все будут видеть дамоклов меч, который выражается в том, что законные сделки через несколько лет могут быть признаны незаконными, то такая перспектива будет отпугивать людей от ведения предпринимательской деятельности», — говорит Жанна Тарасевич.

Более того, считают представители бизнес-сообщества, если «письма счастья» будут продолжать поступать в почтовые ящики добросовестных предприятий, предприниматели могут задуматься о перемещении своего бизнеса в другую юрисдикцию.

«Штрафы и пени, которые выставляются добросовестным субъектам хозяйствования — большие деньги для наших предпринимателей. Из-за этих санкций добросовестные компании оказываются на грани закрытия. Такие случаи и такие меры не стимулирует деловую активность в Беларуси, а выталкивает наших предпринимателей за пределы страны», — полагает Анатолий Гольдберг.

Неужели государство в целом и контролирующие органы в частности не понимают алогичность ситуации?

«Единственное объяснение, которое мы видим, почему эта практика существует — госбюджет пытаются наполнять деньгами здесь и сейчас любыми методами. Однако очевидно, что такой подход приводит к серьезным негативным последствиям для бизнеса и к ухудшению делового климата в стране», — говорит вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.

К сожалению, добавляет она, пока бизнес-сообщество не слышало, чтобы разрабатывались документы, которые бы вносили изменения в нынешнюю практику борьбы с лжеструктурами и, в частности, исключили ответственность добросовестных предпринимателей за действия недобросовестных.

Более того, встреча представителей бизнес-союзов с сотрудниками Комитета госконтроля, состоявшаяся в конце августа, показала, что пока позиции сторон по этой проблеме явно не совпадают. Представители контролирующих органов придерживаются мнения, что если компания признана лжеструктурой, то все ее сделки за все годы деятельности, в том числе с добросовестными предприятиями, должны признаваться незаконными.

«Пока предприниматели остались со своими проблемами и бедами по этой теме, а контролирующие органы — со своей правдой и видением ситуации. Поэтому нужно садиться за стол переговоров, чтобы найти компромисс и контролирующие органы стали смотреть на эту ситуацию не только с точки зрения контроля, но и с позиции экономики, для которой важно, чтобы в стране развивалось предпринимательство», — говорит Жанна Тарасевич.

Предприниматели надеются, что их мнение будет государством услышано.

«Мы очень надеемся, что будет создана рабочая группа с участием представителей бизнес-союзов и органов госуправления, которая разработает соответствующие изменения в законодательство», — говорит Лев Карпач.

По мнению представителей бизнес-ассоциаций, механизмы, которые позволят исключить ответственность добросовестных предпринимателей за действия недобросовестных участников рынка, можно реально найти.

«У предпринимателей, на наш взгляд, должна быть возможность запрашивать в официальных базах данных информацию о лжепредпринимательских структурах и подозрительных участниках рынка. Если в ответ на запрос приходит ответ, что контрагент не находится в «черных списках», то все сегодняшние сделки, заключенные с ним, должны считаться законными и через три, и через пять лет», — резюмировал Александр Швец.