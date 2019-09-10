На выборах в Беларуси работает система "свой/чужой"

В территориальные и окружные избирательные комиссии традиционно попадает львиная доля представителей провластных организаций, а оппозицию жестко просеивают. Так произошло и на нынешних выборах в Палату представителей. Вместе с тем, статистика показывает, где у оппозиционных политических субъектов хватает актива, чтобы хотя бы претендовать на место в избиркомах.
Из зарегистрированных в Беларуси 15 политических партий только 12 выдвинули своих представителей в территориальные (ТИК) и окружные (ОИК) избирательные комиссии. Из анализа опубликованной Центризбиркомом статистики следует, что в общей сложности лишь 39 представителей оппозиционных партий попали в ТИК и ОИК — это 2,48% от состава комиссий.
В ТИК оппозиционеров оказалось в процентном отношении больше — 5,58% (8 человек), в ОИК меньше — 2,17% (31 человек). Есть не учтенные этой статистикой оппозиционеры, которые выдвигались от граждан путем подачи заявлений или от общественных объединений.
Однако общую картину это не меняет: только четыре из выдвинутых движением "За Свободу" 110 кандидатов попали в члены ОИК, а из выдвинутых объединением "Говори правду" 36 — никто.
Чужие здесь не ходят
У органов, образующих избирательные комиссии, за годы практики хорошо налажен механизм определения "свой/чужой", поэтому "чужих" практически не пропускают.
"Власти своими решениями и действиями закрыли путь к честным выборам. Избирательные комиссии формируются не по принципу прозрачности, равенства прав и возможностей, а по политической целесообразности и лояльности к теперешним властям", — так прокомментировал этап формирования ТИК и ОИК национальный координатор кампании наблюдения "Право выбора" Алесь Силков.
Кампания наблюдения "Право выбора" объединяет Партию БНФ, оргкомитет партии "Белорусская христианская демократия", Белорусскую социал-демократическую партию (Грамада), движение "За Свободу", Объединенную гражданскую партию, Белорусскую партию "Зеленые", оргкомитет Партии свободы и прогресса, Белорусский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности (профсоюз РЭП).
Провластные общественные объединения "Белая Русь" и Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) рапортовали о намерении выдвинуть своих представителей во все избиркомы: 110 ОИК и семь ТИК. По факту можно сказать, что на уровне ТИК "Белая Русь" добилась максимума, а у БРСМ не прошел один кандидат в Брестскую областную избирательную комиссию, что снизило уровень "проходимости" представителей БРСМ в ТИК до 85,71%. "Проходимость" членов БРСМ в ОИК составила 84,55%, а у "Белой Руси" — 98,18%.
В ТИК оппозиционные партии и вовсе не попали, за исключением Белорусской партии левых "Справедливый мир" (бывших коммунистов) — та выдвинула семь представителей, три прошли в состав избиркомов (42,86% "проходимости").
Провластная Коммунистическая партия Беларуси провела 100% своих выдвиженцев — по одному в каждый из семи ТИКов. Также высокий показатель "проходимости" (71,43%) оказался у еще одной лояльной структуры — Республиканской партии труда и справедливости. А вот Либерально-демократической партии, которая балансирует между оппозиционностью и лояльностью, в ТИК удалось провести 42,86% своих выдвиженцев — как и откровенно оппозиционному "Справедливому миру".
У кого сколько "штыков"?
ТИКов всего семь — по количеству областей вместе со столицей; численный состав каждой комиссии — по 13 человек. Теоретически каждая политическая структура могла направить по одному своему представителю в ТИК, но на деле многим не хватило человеческих ресурсов.
Например, Белорусская партия "Зеленые", Белорусская социально-спортивная партия, Партия БНФ и Социал-демократическая партия народного согласия смогли выдвинуть в ТИКи лишь по одному представителю, причем все они, за исключением двух последних партий, сделали это в столице.
В итоге из представителей этих партий мандат члена ТИК получил только выдвиженец Социал-демократической партии народного согласия в Гомельской области.
Иметь своих представителей в ОИК — плюс для будущих кандидатов, так как именно на этом уровне происходит их регистрация.
Больше всего округов в Минске (20), поэтому большинство партий именно сюда направили основную массу претендентов на членство в ОИК. Однако есть организации, которые крайне неравномерно охватили ОИКи в разных регионах.
Белорусская партия "Зеленые" и в этом случае выдвинула лишь одного представителя и сделала это в Минске. Аналогично поступили провластные Белорусская аграрная партия и Белорусская социально-спортивная партия — сконцентрировались исключительно на столице и выдвинули по 16 человек.
Провластная Белорусская патриотическая партия, напротив, выдвинула только одного претендента в Бресте, а их коллеги из Социал-демократической партии народного согласия — девять человек, и всех в Гомеле.
Начинается сбор подписей
Более-менее живые партии старались закрыть все регионы, а не только разнообразить статистику Центризбиркома единичным своим проявлением в какой-то местности.
При этом нужно отметить, что бывшие ранее флагманами оппозиционной активности на выборах Объединенная гражданская партия (ОГП) и Партия БНФ на этот раз не только не смогли выдвинуть своих представителей во все ОИК, но даже не охватили все регионы: ОГП не закрыла Брестскую и Минскую области, а Партия БНФ — Гомельскую и Могилевскую.
При этом кампания наблюдения "Правозащитники за свободные выборы" констатировала, что Могилевская область оказалась единственной в стране, где представители оппозиции вовсе не попали ни в ТИК, ни в ОИКи. Здесь отказали в праве работать в избиркомах этого уровня представителям "Справедливого мира", социал-демократам и ОГП.
Оппозиционные структуры попытались оспорить невключение своих выдвиженцев в состав избиркомов, но суды не нашли в процедуре формирования ТИК и ОИК нарушений.
Окружкомы приступили к работе и уже регистрируют инициативные группы избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей. Это значит, что начался этап сбора подписей.
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