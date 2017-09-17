Приглашенные Беларусью наблюдатели из соседних стран прибыли на совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2017", сообщил в Минске начальник управления информации, пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Владимир Макаров.
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"Исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также принципов взаимности, открытости и транспарентности, Беларусь на добровольной основе пригласила для наблюдения за ходом совместного стратегического учения "Запад-2017" с 16 по 20 сентября представителей от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Швеции, Эстонии, Норвегии. В субботу в Минск прибыли по два представителя от каждого приглашенного государства", — сообщил Макаров журналистам.

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Он отметил, что программа работы наблюдателей предусматривает посещение полигонов, где они смогут ознакомиться с практическими действиями участников совместных стратегических учений.

Учения "Запад-2107" проходят 14-20 сентября на территории Беларуси и трех полигонах в России. Как ранее сообщало Минобороны Беларуси, Минск пригласил наблюдать за учениями представителей международных организаций, в также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Беларуси.

Дополнительно были приглашены военные наблюдатели семи расположенных рядом стран. Всего приглашено более 80 человек.

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