"Исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также принципов взаимности, открытости и транспарентности, Беларусь на добровольной основе пригласила для наблюдения за ходом совместного стратегического учения "Запад-2017" с 16 по 20 сентября представителей от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Швеции, Эстонии, Норвегии. В субботу в Минск прибыли по два представителя от каждого приглашенного государства", — сообщил Макаров журналистам.
Он отметил, что программа работы наблюдателей предусматривает посещение полигонов, где они смогут ознакомиться с практическими действиями участников совместных стратегических учений.
Учения "Запад-2107" проходят 14-20 сентября на территории Беларуси и трех полигонах в России. Как ранее сообщало Минобороны Беларуси, Минск пригласил наблюдать за учениями представителей международных организаций, в также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Беларуси.
Дополнительно были приглашены военные наблюдатели семи расположенных рядом стран. Всего приглашено более 80 человек.
На учения "Запад-2017" в Беларусь прибыли наблюдатели (2)
Приглашенные Беларусью наблюдатели из соседних стран...
Как в Беларуси российские каналы превращают в российско-белорусские (12)
Российские политики с большим вниманием относятся к...
Сколько белорусы платят за электричество и отопление, а сколько — государство (10)
С 1 сентября для белорусов выросли цены на природный и...
Беларусь получила российский кредит на 700 млн долларов (6)
Беларусь получила государственный кредит Российской...
В Беларуси опровергли переброску российской танковой армии для участия в "Западе-2017"
Министерство обороны Беларуси опровергло заявления...
TOP новостей
Министерство пока не дало двум школам нацменьшинств статус удлиненной гимназии (10)
Министерство образования Литвы не предоставило...
История с "Матильдой": "метафизический Донбасс" и тонкость религиозной среды (45)
Вряд ли режиссер Алексей Учитель мог предположить, что...
Современное рабство - реальность, которую мы не хотим замечать (13)
Хотя количество пострадавших от торговли людьми и...
Гражулис за рулем: задел женщину с коляской и скрылся с места происшествия (29)
Член Сейма Пятрас Гражулис уже не в первый раз...
Генерал НАТО: учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне (161)
Совместные масштабные военные учения России и...