По сообщению пресс-службы СК, вечером 12 августа крановщик отправился в душ. Сегодня утром его тело обнаружили работники без признаков жизни.

Предварительно установлено, что смерть мужчины не имеет признаков криминального характера. Для установления точной причины смерти в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.