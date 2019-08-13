Одного из строителей атомной станции обнаружили мертвым в душевом помещении.
Baltarusijoje esanti Astravo AE
© Sputnik / Scanpix

По сообщению пресс-службы СК, вечером 12 августа крановщик отправился в душ. Сегодня утром его тело обнаружили работники без признаков жизни.

Предварительно установлено, что смерть мужчины не имеет признаков криминального характера. Для установления точной причины смерти в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

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