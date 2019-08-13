По сообщению пресс-службы СК, вечером 12 августа крановщик отправился в душ. Сегодня утром его тело обнаружили работники без признаков жизни.
Предварительно установлено, что смерть мужчины не имеет признаков криминального характера. Для установления точной причины смерти в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.
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