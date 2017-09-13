На поддержку малого бизнеса в Беларуси ЕС и ЕБРР выделят 6 млн. евро

Как сообщили БелаПАН в представительстве ЕБРР, выделение данных средств придаст новый импульс программе "Консультации для малого бизнеса" ЕБРР (ASB) в Беларуси. Более 200 местных малых и средних предприятий смогут воспользоваться экспертными консультациями и ноу-хау, предложенными программой. Особое внимание будет уделено компаниям за пределами столицы и областных центров. Ожидается также, что новые средства позволят ЕБРР работать с отдельными государственными предприятиями для содействия их реструктуризации и возможной приватизации.
Отмечается, что поддержка ЕС, которая осуществляется в рамках инициативы EU4Business, получила полное одобрение руководства Беларуси. "Евросоюз является крупнейшим акционером ЕБРР, и мы всецело полагаемся на наших партнеров из банка в реализации новой программы", — отметила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, комментируя выделение 6 млн евро на поддержку малого бизнеса.
В свою очередь находящийся с визитом в Минске президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил: "Мы хотели бы поблагодарить ЕС за предоставление этих ресурсов. Благодаря этому будет оказана поддержка многим белорусским частным предприятиям, которые играют все более важную роль в местной экономике".
Новая программа "Консультации для малого бизнеса" будет опираться на широкий опыт ЕБРР в вопросах предоставления консультационных услуг при участии местных консультантов или международных отраслевых экспертов и финансирования в Беларуси с момента начала ее работы в 2012 году. За период с 2012 по 2016 годы в рамках программы оказана поддержка более чем 250 субъектам МСП, что помогло этим предприятиям создать свыше 1.500 новых рабочих мест и увеличить выручку в среднем на 63%.
С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 1,9 млрд евро в 90 проектов в различных секторах экономики страны.
В рамках инициативы EU4Business малые и средние предприятия в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине получат поддержку путем развития новых навыков, повышения конкурентоспособности, обеспечения доступа к финансированию, а также содействия их планам по экспорту на новые рынки, включая ЕС. Инициатива также поддерживает национальные правительства в вопросах внедрения реформ, направленных на улучшение инвестклимата.
Кроме указанного соглашения в ходе визита в Минск главы ЕБРР Сумы Чакрабарти, который продлится по 14 сентября, ожидается подписание ряда других документов. В частности это соглашение о предоставлении субординированного кредита с "Белинвестбанком", меморандумы о взаимопонимании по развитию местных рынков капитала, коммерциализации и корпоративному управлению госпредприятиями.
Запланированы переговоры президента ЕБРР с Александром Лукашенко и премьер-министром Андреем Кобяковым. Сума Чакрабарти также встретится с представителями бизнеса, организаций гражданского общества и дипломатического корпуса.
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