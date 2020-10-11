На первом энергоблоке БелАЭС запущена цепная реакция: реактор стал функционировать

В ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны, сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.

Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

Александр Лукашенко заявлял, что запуск первого энергоблока планируется 7 ноября 2020 года. Завершить строительство атомной станции надеются в 2022 году.