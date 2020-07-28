"На ногах умудрился перенести коронавирус": Лукашенко заявил, что переболел COVID-19

— Я приношу извинения за свой голос, последнее время приходится очень много говорить, но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус, — сказал Лукашенко хриплым голосом во время посещения части 3214. — Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно. Ну, как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных.

Напомним, что когда случаи коронавируса начали фиксировать и в Беларуси, президент называл новый вирус психозом, пишет Tut.by.

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, — заявил Александр Лукашенко. — Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует».

2 мая пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что у Александра Лукашенко нет необходимости делать тест.

— Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус, — сказала она. — В этом нет никакой необходимости.

Пресс-секретарь президента объяснила, что Александр Лукашенко живет за городом, не менял своих привычек.

— У него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует, и необходимости делать тест у него нет.

Президент последний месяц вел очень активный образ жизни. Встречался с доверенными лицами, активами в разных областях, посещал Купалье в Александрии и «Славянский базар в Витебске», в конце июня он был в России: на параде в честь 75-летия Великой Победы в Москве и участвовал в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. О том, что он на какое-то время уходил на изоляцию, ничего неизвестно. Также президент и его окружение никогда не появлялись на публике в масках.