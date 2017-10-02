С 1 октября Ошмянская таможня прекратила свое существование, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. Событие скорее формальное — позиционируется как оптимизация, и для перевозчиков и автопутешественников на практике ничего не значит: просто зона ответственности Ошмянской таможни перешла под юрисдикцию Гродненской региональной таможни. Управленческий персонал переведен в пограничные пункты таможенного оформления, также произошло серьезное сокращение административного аппарата.
Напомним, Ошмянская таможня два года назад оказалась в эпицентре коррупционного скандала: весной 2015 года были задержаны 58 сотрудников пропускного пункта "Каменный Лог". Их обвинили в получении взяток на сумму в 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро. В итоге фигуранты получили 335 лет в колонии на всех, у них конфисковали 2,7 миллиона долларов.
Вторая новость касается изменения статуса пограничного пункта "Лоша": со вчерашнего дня он функционирует в полном объеме как международный автодорожный пункт пропуска для легковых транспортных средств как, например, расположенные в 40 км "Каменный Лог" или "Котловка".
Недавно в ПП "Лоша" была обновлена инфраструктура, появились новые помещения для размещения в них представителей таможни.
Напомним, до февраля 2017 года пункт пропуска "Лоша" работал как упрощенный пункт пропуска, через который попасть в Литву могли лишь жители приграничья.
С 17 февраля пункт пропуска "Лоша-Шумскас" начал работать в статусе международного, но по упрощенной схеме — здесь можно было проезжать легковым автомобилям всех форм собственности массой не более 3,5 тонны и числом мест не более восьми. В "Лоше2 не производилось таможенное оформление товаров, перевозимых через границу и подлежащих декларированию. Иностранным гражданам не оформляли "временный ввоз" на автомобиль.
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