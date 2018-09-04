На детском "Евровидении" – скандал: родные финалистов, не прошедших отбор, требуют открыть протоколы голосования

На детском "Евровидении-2018", которое в этом году пройдет в Минске, Беларусь представит Даниэль Ястремский. Традиционно победителя финала выбирали по сумме голосов, полученных от зрителей (через звонки и СМС) и профессионального жюри. Зрители отдали ему максимум голосов, а жюри — 4 из 12 возможных баллов.

"После финала представители других участников были недовольны выступлением Даниэля Ястремского", — рассказывает Инна Радаева, художественный руководитель финалиста Ярослава Соколикова, а также продюсер группы "Дядя Ваня". По ее словам, в выходные несогласные поговорили и подготовили обращение в Белтелерадиокомпанию.

Подписи под документом, говорит Владимир Жилин, папа финалистки Маши Жилиной, поставили 18 человек.

"Среди них представители семи из десяти финалистов", — уточняет Инна Радаева.

Подписала обращение и Светлана Стаценко, подготовившая не одно поколение участников детского "Евровидения". В этом финале выступали ее ученики — финалисты Артем Скороль и Мария Жилина.

В письме, которое адресовано Ивану Эйсмонту, председателю Белгостелерадиокомпании, подписавшиеся указывают на следующее:

1. накручивание (проплату) СМС-голосований. Возможность финансово обеспеченных участников оплатить неограниченное количество голосов.

2. подозрение в подтасовке голосования членов жюри с целью обеспечения победы заранее определенного участника.

"Пару лет назад почему-то перестали открыто показывать голосование жюри, — высказывает недовольство Инна Радаева. — СМС и телефонное голосование тоже выстроено крайне некорректно, его можно подтасовать".

Допустим, говорит собеседница, у участника Васи есть состоятельный папа, который может купить много сим-карт, посадить людей, которые дружно проголосуют за его ребенка. А, например, у участника Миши нет таких финансовых возможностей. И Миша сразу теряет шансы, связанные со зрительским голосованием.

"Конечно, утверждать, что такое произошло в этом году, мы не можем, ведь официального ответа телефонных компаний у нас нет", — дополняет художественный руководитель.

В связи с этим подписавшиеся требуют открыть протоколы зрительского СМС- и телефонного голосования, показать, как голосовало жюри, и, если нужно, провести переголосование.

"У нас есть претензии относительно трансляции, — продолжает собеседница. — Любой мало-мальский профессионал скажет: в выступлениях всех детей были проблемы технического характера. Например, фонограмма в трансляции была выведена плохо. У одного из мальчишек во время номера щелкнул микрофон. Все это может стать причиной для переголосования".

Письмо в Белтелерадиокомпанию направили в понедельник. Ответа собираются ждать дней пять. Если ничего не придет, представители финалистов собираются обратиться в администрацию Европейского вещательного союза детского Евровидения, ЮНЕСКО и Администрацию президента.

О письме в Белтелерадиокомпанию папа Даниэля Ястремского Александр узнал из звонка TUT.BY. Он говорит, что понимает эмоции родных других финалистов и совершенно не против, если результаты голосования зрителей и жюри обнародуют.

"Когда сын участвовал в российском "Голос. Дети" и члены жюри к нам не повернулись, я ощутил такое опустошение, — вспоминает тот момент Александр. — Поэтому я понимаю, почему люди (подписавшие письмо. — Прим. TUT.BY) так переживают за своих детей. Дети все это воспринимают проще, чем сами мамы и папы".

По словам Александра, он тоже не ожидал, что за его сына проголосует так много людей.

"Мы долго анализировали, что к этому привело, — рассказывает собеседник. — До финала мы проехали по разным городам. Дэник пел возле гипермаркетов, где во время пения собиралось много прохожих. Они брали автографы, флажки. У сына значительно выросло количество подписчиков в соцсетях. Думаю, это и сработало".

В Белтелерадиокомпании сообщили, что письмо получили, сейчас оно находится на рассмотрении у руководства.