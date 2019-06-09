На белорусской границе скопилось более 1500 фур

Транспортный коллапс на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжается – свою очередь на выезд ожидает более полторы тысячи большегрузных автомобилей.
Больше всего фур скопилось на литовском направлении – более 910:
- "Каменный Лог" – более 470;
- "Привалка" – более 280;
- "Бенякони" – более 160.
Также очень много грузовиков стоит в "колейке" для выезда в Латвию – более 510:
- "Урбаны" – более 270;
- "Григоровщина" – более 240.
А вот польское направление на этом фоне практически пустое – более 90:
- "Брузги" – более 60;
- "Берестовица" – более 30.
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