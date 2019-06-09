На белорусской границе скопилось более 1500 фур

Транспортный коллапс на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжается – свою очередь на выезд ожидает более полторы тысячи большегрузных автомобилей.
© DELFI / Valdas Kopūstas

Больше всего фур скопилось на литовском направлении – более 910:

  • "Каменный Лог" – более 470;
  • "Привалка" – более 280;
  • "Бенякони" – более 160.


Также очень много грузовиков стоит в "колейке" для выезда в Латвию – более 510:

  • "Урбаны" – более 270;
  • "Григоровщина" – более 240.


А вот польское направление на этом фоне практически пустое – более 90:

  • "Брузги" – более 60;
  • "Берестовица" – более 30.
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