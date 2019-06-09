На белорусской границе скопилось более 1500 фур

Больше всего фур скопилось на литовском направлении – более 910:

"Каменный Лог" – более 470;

"Привалка" – более 280;

"Бенякони" – более 160.



Также очень много грузовиков стоит в "колейке" для выезда в Латвию – более 510:



"Урбаны" – более 270;

"Григоровщина" – более 240.



А вот польское направление на этом фоне практически пустое – более 90:

