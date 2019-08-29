В ядерной энергетике под культурой безопасности понимается квалификационная и психологическая подготовленность персонала, при которой обеспечение безопасности объекта становится приоритетной целью и внутренней потребностью сотрудников. Высокая культура безопасности характеризуется осознанием персонала личной ответственности и тщательным самоконтролем при выполнении всех работ, которые влияют на безопасность АЭС.
В докладе отмечено, что совет будет сформирован «с целью создания необходимых условий для непрерывных улучшений культуры безопасности на станционном и индивидуальном уровнях, развития приверженности культуре безопасности на БелАЭС, а также создания атмосферы доверия и открытости при рассмотрении или обсуждении вопросов, связанных с безопасностью».
В структурных подразделениях администрации атомной станции будут назначены уполномоченные по культуре безопасности.
Как следует из доклада, на БелАЭС уже приняты локальные правовые акты, предусматривающие обязательное обучение и проверку знаний новых сотрудников по курсу «Культура безопасности», в рамках которого «изучаются основные принципы культуры безопасности, приверженность культуре безопасности на всех уровнях, роль человеческого фактора в обеспечении культуры безопасности на АЭС» и прочее.
В апреле генеральный директор БелАЭС утвердил план мероприятий по формированию и поддержанию культуры безопасности на 2019 год.
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Завершить ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС планируется в начале 2020 года. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.
На Белорусской АЭС сформируют совет по культуре безопасности атомной станции (1)
Это следует из 8-го национального доклада о выполнении...
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