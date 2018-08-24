В документах отсутствовали сведения о более чем 10 000 роз длиной 40 см. Стоимость незаконно перемещаемого товара составила почти 9 000 белорусских рублей (3 800 евро).
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрен штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
С начала лета гродненскими таможенниками пресечен незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза более 100 тыс. роз. Цветочная продукция общей стоимостью свыше 70 тыс. белорусских рублей выявлена на белорусско-литовском направлении границы в пунктах пропуска "Бенякони", "Котловка" и "Каменный Лог". Получателем товара в большинстве случаев являются оптовые российские фирмы.
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