"Он находится сейчас в Великом Новгороде, как и парогенераторы для второго блока, а также транспортный шлюз — для первого блока. В данный момент корпус реактора для 2-го блока уже погружен на железнодорожную платформу. И 12−13 октября ожидается отправка на БелАЭС. Железнодорожный участок предполагается покрыть примерно за 2 недели. К концу октября мы ждем его прибытия", - сообщил главный инженер станции Анатолий Бондарь, передает TUT.by.

По его словам, аналогично по графику будет и поставка парогенераторов: "Также сейчас решается вопрос по логистике транспортного шлюза для блока 1. Пожалуй, это самое крупногабаритное оборудование, поэтому вопросы транспортировки сначала нужно решить в самом Великом Новгороде. Все идет по графику. Каждая транспортная операция тщательно готовится".

На АЭС в Островце уже установлен корпус реактора в первом энергоблоке, но история его установки не обошлась без неприятностей. Директор станции Михаил Филимонов подробно рассказал про неудачную попытку установки корпуса реактора в первый энергоблок, а потом — неприятность при транспортировке корпуса, который прислали на замену.

"У нас действительно с первым корпусом реактора произошел инцидент. При монтаже был разработан и проект производства работ, были необходимые механизмы, однако сыграл роль человеческий фактор. В результате монтажная организация при установке корпуса допустила падение корпуса на землю. А так как мы объявили, что ядерная безопасность является приоритетной, и следуем этой политике, мы поставили вопрос о замене другим корпусом, который не был в таких ситуациях. Нашли понимание с российскими партнерами. И произвели замену. Да, мы сознательно пошли на превышение сроков (строительства АЭС. — Прим. TUT.BY), но безопасность станции превыше всего", - приводит его словам издание.

Напомним, что Литва активно выступает против строительства АЭС в Беларуси. В частности, Литва на законодательном уровне отказалась приобретать электроэнергию с небезопасных станций, каковой она полагает и строящуюся в Беларуси АЭС. Президент Литвы Даля Грибаускайте не сомневается в законности запрета на импорт электроэнергии с Островецкой АЭС.

"У нас (проблем - ELTA) не будет, поскольку это не только энергетика, не только электроэнергия, но и вопрос нацбезопасности. Поэтому наше решение легитимное, мы будем его соблюдать", - сказала Грибаускайте.

В опубликованном весной этого года отчете Департамента государственной безопасности Литвы АЭС в Островце была названа одной из угроз национальной безопасности Литвы. При этом Литва выступает за независимый надзор над строительством данной станции и прикладывает усилия в вопросе строительства этой АЭС на международной арене.

"К сожалению, у меня нет новой информации. Все двигается по старому руслу. Мы повторяем свои аргументы, пытаемся избегать каких-то эмоций, приводим конкретные факты и требования и постоянно поднимаем этот вопрос на международной арене, в частности в Еврокомиссии и в соседних государствах. Есть определенные результаты. Я убежден, что чем дольше это все продолжается, тем яснее, что этот проект никоим образом не обоснован экономически. Это может быть каким-то политическим проектом определенных государств, иметь какую-то иную ценность", - заявил в недавнем интервью глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Подробнее о строительстве АЭС в Островце и позиции Литвы в этом вопросе можно прочитать здесь.