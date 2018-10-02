Создание американской военной базы в Польше не будет способствовать обеспечению стабильности, предсказуемости и транспарентности в нашем регионе, заявил 27 сентября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

"Наоборот, сегодня как никогда востребовано восстановление взаимопонимания и доверия в военно-политической сфере, включая элементы контроля над обычными вооружениями. Поэтому именно на этом, а не на милитаризации, следует сосредоточить усилия", — добавил Глаз.

Он отметил, что Минск следит за развитием ситуации и будет вынужден адаптировать свои подходы в соответствующих областях в зависимости от тенденции ее развития.

"Перетягивание на свою территорию дополнительных объектов и сил — это игра с нулевым результатом. Это лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности и появлению новых разделительных линий", — подчеркнул пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.

Эхо визита Дуды в США

По мнению аналитиков, это заявление официального Минска стало ответом на обращение президента Польши Анджея Дуды к президенту США Дональду Трампу с призывом разместить на польской территории постоянную военную базу США, назвав ее "Фортом Трамп".

При этом Варшава готова потратить на размещение базы 2 млрд долларов. "Мы уже давно заявили, что готовы взять на себя финансовые обязательства по подготовке такого места, в котором могли бы размещаться американские военнослужащие", — сообщил Дуда 18 сентября в эфире польского телевидения, комментируя результаты встречи с Трампом в американской столице.

Трамп же заявил, что в Вашингтоне пока обдумывают такую возможность.

Напомню, что впервые подобного рода планы были обнародованы несколько месяцев назад в издании Politico со ссылкой на документы Министерства обороны Польши, направленные в Белый дому и Конгресс США.

Реакция Кремля на эту публикацию не замедлила последовать. 28 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные экспансионистские действия неминуемо приведут к «контрдействиям с российской стороны», чтобы сбалансировать нарушающийся таким образом паритет.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей, выступая 31 мая на пресс-конференции в Брюсселе, тоже был вынужден прокомментировать эту щекотливую для официального Минска ситуацию.

Макей заявил, что Беларусь пока не планирует размещать у себя российскую военную базу, однако может рассмотреть этот вопрос, если Польша согласится на постоянное военное присутствие США на своей территории.

Анализируя это выступление, эксперты пришли к выводу, что появление у границ Союзного государства дополнительного количества танков, бронированных машин и другой тяжелой военной техники способно серьезно изменить военно-стратегический баланс в регионе Центральной и Восточной Европы, а это не оставит руководству Беларуси практически никакой возможности отказать России в размещении ее военной базы.

Вопрос о российской базе уже решен?

В свете последних событий вероятность развития по подобному сценарию значительно возросла. О чем говорят и высказывания, с которыми замглавы МИД России Александр Грушко выступил 26 сентября, комментируя заявления польского президента по итогам его визита в США.

По словам Грушко, создание американской военной базы в Польше означало бы, что "США и их союзники фактически окончательно переходят на схемы обеспечения безопасности времен холодной войны".

Такое решение в случае реализации будет означать разрушение основополагающего акта Россия — НАТО, прямо запрещающего подобные шаги, и "дальнейшее ухудшение ситуации в области безопасности".

Это вынудит Москву принять ряд "дополнительных военно-технических мер предосторожности", которые обеспечат безопасность России в новых условиях. "У нас есть различные возможности, в том числе незатратные, как укрепить нашу безопасность", — добавил Грушко.

К числу таких возможностей, считают авторы ряда публикаций в зарубежных СМИ, относится и создание российских военных баз на белорусской территории. Некоторые российские источники утверждают, что на переговорах в Сочи 21 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко уже обсуждали этот вопрос c подачи Министерства обороны России.

По утверждению агентства "Росбалт", в военном ведомстве России считают, что размещение в Беларуси полноценной российской военной базы "с авиацией, танками и пехотой» будет адекватным ответом на появление бронетанковой бригады США в Польше. «По неофициальной информации, после переговоров в Сочи Минск не будет возражать против создания военной базы РФ", — отмечается в комментарии.

"Искандеры" — дешево и сердито?

Однако ряд экспертов сомневается, что ответ на постоянное американское военное присутствие в Польше будет именно таким. Ведь он потребует немало времени и, что самое главное для сегодняшней России, денег.

Как видим, только в инфраструктуру для "Форта Трамп" Варшава готова вложить до 2 млрд долларов. И это не все расходы на базу. Конечно, российские военнослужащие могут обойтись меньшим комфортом, чем американцы, но в принципе затраты на размещение тех и других, учитывая количество военной техники и материальных ресурсов, вполне сопоставимы.

По мнению некоторых аналитиков, самым оперативным и относительно дешевым ответом могло бы стать выдвижение в западные районы Беларуси одной или нескольких российских бригад, вооруженных оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" с дальностью стрельбы в 500 км. Они вместе с "Искандерами", дислоцированными в Калининградской области, способны взять на прицел практически всю территорию Польши.

Особых технических трудностей для реализации подобного сценария, полагают эксперты, возникнуть не должно: в советскую эпоху в БССР базировались в числе прочего грозного оружия оперативно-тактические и тактические комплексы.

В частности, было размещено 179 мобильных ракет "Темп С", или по натовской классификации SS-12B Skaleboard (дальность — 900 км, ядерный боезаряд — 500 Кт); 92 ракеты "Ока", или SS-23 Spider (дальность — 400 км, боезаряд — 500 Кт).

Если исходить из схожести тактико-технических характеристик, то наиболее вероятными местами расположения российских "Искандеров-М" в Беларуси могут стать бывшие операционные базы оперативно-тактических ракет "Ока", которые считаются предшественниками "Искандеров".

Некоторые аналитики не исключают, что если события станут развиваться по наихудшему сценарию, то "Искандеры-М" этих российских бригад будут оснащены не только конвенциональными, но и ядерными боевыми частями.

И такой разворот сюжета безвозвратно похоронит всю стратегию многовекторной внешней политики, которую с таким трудом выстраивал Лукашенко.