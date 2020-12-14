На акциях "Марш народного обвинения" в Минске задержаны более 300 человек

Участники, как и последние несколько воскресных акций, выходили на улицы небольшими группами в разных районах Минска, а не собирались в одну колонну, отмечает ”Медиазона. Беларусь”.
По данным правозащитного центра ”Весна”, в Минске задержаны более 180 человек, участвовавших в протестной акции (обновляемый список задержанных). Еще около 30 человек задержаны за протесты в других городах Беларуси.
Среди задержанных в Минске выпускающий редактор телеграм-канал Onliner Николай Градюшко и журналист Геннадий Веретинский.
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