На акции в Минске задержаны студенты

Как пишет DW, о точной цифре говорить пока рано, но уже задержано более 20 человек.

Это произошло во время акции солидарности с ранее задержанными студентами.

Оставшиеся на свободе попытались организовать шествие в сторону площади Якуба Коласа, но затем разошлись.

Девушек не трогали, но заставили убрать бело-красно-белый флаг, передает корреспондент DW.