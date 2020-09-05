На акции в Минске задержаны студенты

Как пишет DW, о точной цифре говорить пока рано, но уже задержано более 20 человек.
Это произошло во время акции солидарности с ранее задержанными студентами.
Оставшиеся на свободе попытались организовать шествие в сторону площади Якуба Коласа, но затем разошлись.
Девушек не трогали, но заставили убрать бело-красно-белый флаг, передает корреспондент DW.
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