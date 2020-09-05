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В настоящее время у МГЛУ собралось несколько сотен человек. Они держат плакаты: «Не забудем! Не простим!», «Stop violence», «Нам тут жыць» и другие, поют. К студентам присоединились некоторые преподаватели.
На акции в Минске задержаны студенты
© Reuters / Scanpix

Как пишет DW, о точной цифре говорить пока рано, но уже задержано более 20 человек.

Это произошло во время акции солидарности с ранее задержанными студентами.

Оставшиеся на свободе попытались организовать шествие в сторону площади Якуба Коласа, но затем разошлись.

Девушек не трогали, но заставили убрать бело-красно-белый флаг, передает корреспондент DW.

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naviny.by
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