Напомним, на прошлой неделе выдвигающийся в президенты премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о готовности сделать Минску новое предложение по атомной тематике, которое бы не подразумевало закрытия строящейся БелАЭС.
В Минэнерго официальное предложение из Литвы пока не получали, но ознакомились с некоторыми озвученными премьером идеями в СМИ. Среди них — предложение использовать инфраструктуру АЭС для газовых электростанций. Смысла в этом в министерстве не видят.
— Мы строим АЭС для себя, для нашего внутреннего потребления и энергетической безопасности. И не просто для производства электроэнергии, а для диверсификации видов топлива. У нас на газе уже производится порядка 95% электроэнергии, так какой смысл [как предлагает премьер Литвы] что-то замещать? Нам нужен надежный источник электроэнергии, не зависимый ни от каких ценовых колебаний в мире, — рассказал Василий Полюхович.
Представитель Минэнерго видит несколько преимуществ от запуска атомной электростанции, среди которых снижение выбросов парниковых газов, замещение газа при выработке электроэнергии, а также рабочие места.
— Это высокооплачиваемые, высококвалифицированные рабочие места, развитие новой отрасли, научных исследований, инфраструктуры в Островце. Каждое рабочее место на атомной станции создает порядка пяти-семи рабочих мест в перспективе. Так что этот проект очень выгодный, — считает директор департамента по ядерной энергетике.
Отказ Литвы покупать электроэнергию с БелАЭС в Минэнерго не считают проблемой.
— Это право каждого. Если вы пришли на рынок и вам что-то не нравится, вас никто не заставит это купить. Мы строим станцию для себя, 40% электроэнергии будет вырабатывать АЭС, менее 60% будет газ, а дальше постепенно будут развиваться возобновляемые источники энергии. Такой баланс выработан, чтобы не опираться на один вид топлива, — пояснил Полюхович.
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