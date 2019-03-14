Минэнерго Беларуси не видит смысла в предложении премьер-министра Литвы большую часть инфраструктуры БелАЭС, включая сети и оборудование для выработки электроэнергии, использовать для создания электростанции, работающей на природном газе. Об этом TUT.BY во время дискуссии "В поисках "зеленого квадрата" рассказал директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович.
© DELFI

Напомним, на прошлой неделе выдвигающийся в президенты премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о готовности сделать Минску новое предложение по атомной тематике, которое бы не подразумевало закрытия строящейся БелАЭС.

Статьи по теме:
Минск утверждает, что не получил письмо литовского премьера по БелАЭС  (38)
Латвийский премьер о предложении Сквернялиса по БелАЭС: решать должны белорусы  (16)

В Минэнерго официальное предложение из Литвы пока не получали, но ознакомились с некоторыми озвученными премьером идеями в СМИ. Среди них — предложение использовать инфраструктуру АЭС для газовых электростанций. Смысла в этом в министерстве не видят.

— Мы строим АЭС для себя, для нашего внутреннего потребления и энергетической безопасности. И не просто для производства электроэнергии, а для диверсификации видов топлива. У нас на газе уже производится порядка 95% электроэнергии, так какой смысл [как предлагает премьер Литвы] что-то замещать? Нам нужен надежный источник электроэнергии, не зависимый ни от каких ценовых колебаний в мире, — рассказал Василий Полюхович.

Представитель Минэнерго видит несколько преимуществ от запуска атомной электростанции, среди которых снижение выбросов парниковых газов, замещение газа при выработке электроэнергии, а также рабочие места.

— Это высокооплачиваемые, высококвалифицированные рабочие места, развитие новой отрасли, научных исследований, инфраструктуры в Островце. Каждое рабочее место на атомной станции создает порядка пяти-семи рабочих мест в перспективе. Так что этот проект очень выгодный, — считает директор департамента по ядерной энергетике.

Отказ Литвы покупать электроэнергию с БелАЭС в Минэнерго не считают проблемой.

— Это право каждого. Если вы пришли на рынок и вам что-то не нравится, вас никто не заставит это купить. Мы строим станцию для себя, 40% электроэнергии будет вырабатывать АЭС, менее 60% будет газ, а дальше постепенно будут развиваться возобновляемые источники энергии. Такой баланс выработан, чтобы не опираться на один вид топлива, — пояснил Полюхович.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Премьер Литвы написал письмо белорусскому коллеге по превращению БелАЭС в газовую станцию (110)

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в четверг...

Премьер Литвы считает свое предложение по БелАЭ реальным, обвиняет критиков в бездействии (44)

Премьер-министр Литвы называет реальным и реализуемым...

Президент Литвы поблагодарила Финляндию "за значимую" поддержку по БелАЭС (42)

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте...

Лидер консерваторов называет письмо премьера Литвы белорусскому коллеге предвыборной игрой (20)

Лидер консерваторов Гарбиэлюс Ландсбергис назвал...

"Пиар, соломинка и абсурд": в Литве оценили предложение премьера по БелАЭС (76)

Предложение баллотирующегося в президенты Литвы...

Советник президента: интерес Литвы в том, чтобы БелАЭС не начала действовать (59)

Правительству не следует уходить от ответственности с...

Беларусь

В областном центре Беларуси горожан созывают на крестный ход против "содомской идеологии" (2)

Мероприятие организовал Центр защиты материнства и...

Минэнерго РБ про идею премьера Литвы по АЭС: Мы строим ее для своей энергетической безопасности (37)

Минэнерго Беларуси не видит смысла в предложении...

Коллапс продолжается: фуры продолжают стоять в огромных очередях на границе (9)

Положение дел с пропуском на территорию стран...

Пресс-секретарь Лукашенко: диктатура — это наш бренд (23)

Откровения пресс-секретаря президента Беларуси...

Лукашенко рассказал о "несравненной красоте" белорусок (7)

Президент Беларуси поздравил соотечественниц с Днем...

TOP новостей

Глава МИД: позиция Литвы по БелАЭС не меняется (82)

Руководитель министерства иностранных дел ( МИД ) Литвы...

Ребенка до 6 лет предлагают оставлять со старшими детьми не больше чем на 15 минут (5)

В Литве предлагают не считать не присмотром за...

Премьер Литвы: оснований для "перезагрузки" отношений с Россией пока нет (207)

Литве следует ответственно относиться к своим...

Зарплату больше 3000 евро в октябре прошлого года получали 15 400 жителей Литвы почти 11% получали минимум и меньше (9)

Зарплату выше 3000 евро в октябре прошлого года получал...

"Мы строим БелАЭС для себя": Минск не увидел смысла в предложении премьера Литвы (37)

Минэнерго Беларуси не видит смысла в предложении...