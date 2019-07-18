"Мы любили, любим и будем любить белорусские продукты"

В самом центре Симферополя находится магазин с белорусскими продуктами. Там продается мясная и молочная продукция, а также напитки. По словам продавца, белорусские товары здесь пользуется большим спросом.

"У нас очень много продуктов из Беларуси. Мы любили, любим и будем любить белорусские продукты", — рассказала одна из покупательниц.

Недалеко от этого магазина находится павильон с белорусским трикотажем. По словам продавца, одежда покупается в Бресте. Товар идет в Крым через Москву, а сама предпринимательница едет домой через Украину. Так получается дешевле.

Белорусские товары завозятся в Крым через компании в России, зарегистрированные, например, в Ростове-на-Дону или Краснодаре.

После присоединения полуострова к России западные страны ввели санкции. Запрет распространяется на инвестиционные и экспортно-импортные операции с Крымом. Ограничения также введены против отдельных крымских чиновников и компаний.

"Да мы имели эти санкции. Мы под санкциями лучше начали жить, чем без санкций. Начали мозгами шевелить и руками. Начали картошку выращивать и фрукты, а то же раньше ждали, когда нам из Беларуси привезут белорусских креветок", — отметила продавец белорусского трикотажа.

"Беларусь приняла Крым, мы нормально взаимодействуем"

Между Беларусью и Крымом — нормальные торгово-экономические отношения, считает директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова. Эта организация подведомственна Министерству экономического развития Республики Крым.

По словам Натальи Серовой, основные торговые партнеры Крыма — это страны, которые "признали Крым и не боятся санкций". Среди них Серова назвала Иран и Ирак, а также страны ЕАЭС, в том числе Беларусь.

"Слава богу, Беларусь приняла Крым, и мы нормально взаимодействуем. У нас, в принципе, все отрасли, которые есть в Крыму, занимаются экспортом. У нас и промышленность, и сельское хозяйство с Беларусью работает", — сообщила Серова.

По ее словам, в Беларусь из Крыма поставляется пневматика, косметика, вина, коньяки и другие товары. До 2014 года поставки шли через Украину. Сейчас — через Россию.

"Понятно, что они сейчас заезжают с другой стороны. Но это вопрос не к Крыму и к Беларуси, это вопрос к Украине. Не наши страны создали это препятствие. Это сделали другие люди, поэтому предпринимателям приходится выживать и придумывать пути решения", — сказала директор Южного регионального центра поддержки экспорта.

Крымские компании, продолжила она, работают с Беларусью как напрямую, так и через посредников из России. Таких компаний "достаточно".

"Беларусь теоретически нормально к Крыму относится, поэтому прямые контракты можно абсолютно спокойно заключать. Просто с другими странами, которые не принимают Крым, сложнее. Допустим, Германия хочет купить что-то в Крыму, но им не разрешают. Тогда начинается другая схема — через материковые компании, которые не зарегистрированы в Крыму. А Беларусь не боится. У тех компаний, с которыми мои предприниматели торгуют, нет проблем", — отметила Наталья Серова.

Но она не стала называть конкретные белорусские и крымские компании, которые работают между собой напрямую, потому что "Крым — такая территория, где экспорт любит тишину".

"Тут они торгуют с Беларусью, и всё хорошо, а потом это выйдет наружу, и начнутся вопросы и к нашим компаниям, и, наверное, к белорусским. Их могут внести в санкционные списки", — сказала директор некоммерческой организации.

Пока она не видит препятствий во взаимной торговле между Крымом и Беларусью. В этом году Южный региональный центр поддержки экспорта запланировал бизнес-миссию в Беларусь. Встречи в Минске пройдут в октябре.

"Я надеюсь, что наша поездка в Беларусь даст очередную волну новых контрактов", — подчеркнула Наталья Серова.

Осторожно, санкции!

Сегодня белорусские компании, торгующие с Крымом, могут попасть под ограничения со стороны Украины.

"Наличие белорусских товаров на полках в магазинах на временно оккупированных территориях не всегда означает прямые поставки. Иногда белорусские товары попадают туда через посредников, которые покупают белорусские товары у российских фирм, — рассказывал в интервью БелаПАН посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. — Мы предупреждаем белорусскую сторону официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции. Причем, не только со стороны Украины: мы постараемся сделать всё, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже".

К примеру, в мае 2018 года Украина ввела санкции против двух белорусских компаний — "Мир пива" и Мозырского спиртоводочного завода. В Службе безопасности Украины Naviny.by тогда пояснили, что "основанием для применения санкций являются действия иностранного юридического или физического лица, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности, приводят к оккупации территории". СМИ писали, что эти компании торговали с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

О случаях применения европейских санкций в отношении белорусских компаний из-за торговли с Крымом ничего неизвестно.

Наблюдатели отмечают, что для санкций нужны веские основания.

"Торговые сделки Беларуси с Крымом проходят через посреднические структуры в России, поэтому прямую связь сложно доказать, а сами белорусские компании не обязаны отслеживать, куда впоследствии продается их товар. К тому же, речь идет в основном о торговле продуктами питания, а не оружием, поэтому никто не будет особо заморачиваться на этот счет", — рассказал Naviny.by эксперт в области внешней торговли.