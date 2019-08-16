15 августа сразу у нескольких десятков наемных рабочих-монтажников, которые работали на стройке Белорусской АЭС, закончились договоры. Они утверждают, что нанимались на работу через российскую компанию "Стройинвестпроект", расположенную в Санкт-Петербурге. При этом на пластиковых пропускам во всех обозначена другая компания - АО "Сезам".

Истории участников митинга одинаковы: все они нанялись на работу в российскую компанию "Стройинвестпроект", приехали в Островец на вахту, отработали два месяца, но обещанных денег не получили. По словам рабочих, наниматель исправно оплачивал арендное жилье, выдавал суточные. А когда пришло время выплачивать зарплату, денег не оказалось.

"Сейчас нам говорят - возвращайтесь в Россию домой, тогда, возможно, мы с вами рассчитаемся. Но мы понимаем, что если поедем домой, то денег точно не увидим. Мы сюда ехали, так как тут Беларусь, серьезное государственное строительство. Никто не мог подумать, что нас бросят здесь", - продолжает митингующий. Кроме того, срок оплаты жилья рабочих в Островце истекает в понедельник, а денег на то, чтобы добраться хотя бы домой, у них нет.

"Мы совершенно не знаем, что нам делать сейчас, - рассказывает еще один россиянин. - Ходили в вашу прокуратуру, нам там дали бумажку с адресом в Сморгони. Мол, обращайтесь туда, это местная инспекция по труду. Говорят, если договоров о работе нет, то ничем помочь не могут. Прораб наш говорит, чтобы разбирались с петербургской компанией, там советуют возвращаться в Россию, в минском представительстве АО "Сезам" также ничего не говорят. А нам что делать? Мы сюда заработать ехали, у всех семьи свои, кредиты. Детей в школу надо собирать, первое сентября скоро".

В качестве доказательств своей причастности к стройке Островецкой АЭС россияне показывают пластиковые пропуски, которые перестали работать с 15 августа. На всех карточках - логотип АО "Сезам". То, что они не заключали официальных договоров с компанией-нанимателем, объясняют тем, что им обещали заплатить больше, чем в случае с официальным оформлением.

Другой "пострадавший" подтвердил, что в такую ситуацию попали около 90 человек, набранных по объявлению. Компания "Стройинвестпроект" заключила договор с компанией "Сезам", а та, в свою очередь, с фирмой-генподрядчиком строительства БелАЭС "Атомстройэкспорт". "По договору у них на выплату 45 дней. Сегодня последний день, когда они должны выплатить. А ребятам раньше "Стройинвестпроект" обещал выплаты в течение месяца. Вот они и ожидали, что выплаты будут раньше. И я такой же наивный был", - рассказал мужчина.

По его словам, за май зарплату люди получили. Теперь тем, кто хочет выехать в Россию, компания "Стройинвестпроект" покупает билеты, чтобы люди доехали домой, и обещают уже там выплатить им зарплату. При этом к белорусским властям россияне претензий не имеют и надеются, что дирекция строительства АЭС то поможет решить проблему с получением обещанных зарплат. В противном случае они угрожают "рассказать всю правду" о том, с какими нарушениями происходит строительство Островецкой АЭС. Представители обеих компаний между тем утверждают, что выплата зарплаты рабочим проходит вовремя и без задержек.

Компания "Сезам" стала печально известна в 2016 году, когда ее рабочие уронили оболочку ядерного реактора. По словам местного жителя и активиста Николая Улашевича, 330-тонная оболочка упала с высоты от двух до четырех метров при подготовке к ее установке. В ходе строительства против новой АЭС неоднократно выступало руководство Литвы, опасавшееся радиационного заражения страны после начала работы станции.

16 июля 2018 года на площадке строительства Белорусской АЭС в Островце погиб монтажник российской субподрядной организации, гражданин Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики. Несчастный случай произошел при падении с высоты, сообщает портал Udf.By. 29 августа 2016 года на стройплощадке БелАЭС погиб 43-летний рабочий из России - на него упал кислородный баллон.

До этого, по словам заместителя министра энергетики Михаила Михадюка, за годы строительства были еще два смертных случая. Один из них произошел из-за личной неосторожности - работник поскользнулся, упал с лестницы и травмы оказались смертельными. Еще один смертельный случай произошел потому, что рабочий не пристегнулся, работая на высоте.

Еще одной жертвой стройки стал сотрудник подрядной строительной организации Быховский, который работал в должности крановщика. Источники в правоохранительных органах предварительно сообщают, что рабочий скончался не в результате производственной травмы, а по причине имевшегося у него тяжёлого заболевания. Как пишет Телеграм-канал Nexta, Быховский был найден мёртвым в душе, куда он направился в 19:32 12 августа после завершения рабочего дня. На площадке работают следователи.

Как сообщает радио "Свобода", погибшему 53 года, он жил в Чисти Молодечненского района Минской области. У него трое взрослых детей. Дочь умершего рассказала, что ее отец работал на стройке АЭС, но не жаловался на работу. О его гибели семье сообщили утром, не приведя никаких подробностей.