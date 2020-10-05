В ходе акций протеста в Беларуси 4 октября были задержаны 317 человек, сообщает министерство внутренних дел республики в понедельник, 5 октября. 258 задержанных останутся под стражей до суда. В Минске в отношении протестующих применили водометы, а в Витебске и Гродно - газ, отметили в МВД.

По сведениям ведомства, в стране накануне состоялись 10 протестных акций. В большинстве городов мероприятия собрали не более 100 человек, утверждают в МВД. По его оценке, в акции в Минске участвовали около 10 000 человек. В то же время белорусское онлайн-издание Tut.by в ходе протестов оценило число участников колонны демонстрантов в несколько десятков тысяч, но подчеркнуло, что точное количество подсчитать невозможно.

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Правозащитный центр "Весна" составлял свой список задержанных 4 октября. В перечне указаны имена 251 человека, включая журналистов.

Протесты после выборов президента Беларуси

В Беларуси почти 2 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, он получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, которые отстаивали свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. Этим людям запрещено въезжать в Евросоюз, а если у них есть активы на территории объединения, то они будут заморожены.