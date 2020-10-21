Из Беларуси только за прошедшие два неполных месяца выехали в Польшу и Украину 13 тысяч граждан, сообщило белорусское МВД в среду, 21 октября. "На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше - не более 500 человек выехали в эти две страны", - сказал начальник департамента гражданства и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. Он также сообщил, что за тот же период в Украину уехали около 3 тыс. человек.

Статьи по теме: МВД: по гуманитарным причинам в Литву разрешено въехать 507 белорусам

Бегун не согласился с тем, что массовый выезд белорусов за границу спровоцировал политический кризис в стране после президентских выборов, омраченных сообщениями о масштабной фальсификации результатов голосования. При этом он не исключил, что некоторые из уехавших, которые собирались переселиться на ПМЖ за границу уже давно, воспользовались этим кризисом, чтобы, по его словам, облегчить себе получение политического убежища.

Представитель МВД также объяснил отток белорусов за границу соображениями трудоустройства. "Часть выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции "айтишникам", поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - пояснил он.

Политический кризис в Беларуси

В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов августовских президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, правящий в этой стране с 1994 года. Участники акций не признают результаты голосования, считая их сфальсифицированными.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября предъявила Лукашенко "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить об уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

После президентских выборов 9 августа Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и в настоящее время находится в Литве. СК Беларуси объявил ее в межгосударственный розыск.