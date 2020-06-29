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МВД Беларуси проводит проверку по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало, рассказала TUT.BY пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
МВД Беларуси проводит проверку о "противоправной деятельности Валерия Цепкало"
© Reuters / Scanpix

— Для проведения доследственной проверки в Министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало В.В. Сейчас проводится проверка, — рассказала TUT.BY пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Как сообщили несколько Телеграм-каналов, заявление на Валерия Цепкало написал Седат Игдеджи, турецкий и белорусский бизнесмен, владелец группы строительных компаний, которые участвовали в возведении объектов ПВТ. В интервью dev.by он назвался тем самым подрядчиком, который также строил дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой. В интервью Седат Игдеджи заявил, что за услуги проектирования и строительства Цепкало ему ничего не заплатил.

Валерий Цепкало в интервью TUT.BY назвал слова застройщика «чушью» и рассказал, кто ему строил дом.

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Tut.by
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