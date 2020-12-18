Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает национальный правовой интернет-портал Беларуси в пятницу, 18 декабря.
Сферы сотрудничества, перечисленные в опубликованном тексте договора: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.
МВД Беларуси и Росгвардия также намерены сотрудничать в областях госконтроля над оборотом оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, силовой поддержки по противодействию преступности.
Договор вступил в силу в ноябре
Указано, например, что стороны будут проводить совместные учения и учебно-методические сборы, заниматься подготовкой кадров. При этом "соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества".
Договор был заключен в Минске 19 ноября 2020 года и вступил в силу в тот же день.
27 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по просьбе Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.
Массовые протесты в Беларуси
С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве ограничено перемещение, жителей за попытку обмануть стражей порядка ждут большие штрафы (18)
В Литве ограничено перемещение жителей между...
"Delfi Главное": рассказ врача из "реактора" - отделения COVID-19, ФСБ травит Навального - как их вычислили и чем это грозит Путину? (21)
Издание "The Insider" совместно с расследовательской...
Министр экономики Литвы предложила торговым сетям ограничить ассортимент товаров (221)
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине...
Спикер Сейма Литвы: думаю, что комендантский час не потребуется (9)
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...
Метеоролог поделился прогнозом на праздники: когда выпадет снег и каким будет январь
Вскоре начнется праздничный период, да и дни будут...