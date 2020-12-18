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Белорусские и российские силовые структуры будут проводить совместные учения и сборы, сотрудничать в сферах охраны порядка и особо важных объектов, сказано в тексте договора.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
© Reuters / Scanpix

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает национальный правовой интернет-портал Беларуси в пятницу, 18 декабря.

Сферы сотрудничества, перечисленные в опубликованном тексте договора: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.

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МВД Беларуси и Росгвардия также намерены сотрудничать в областях госконтроля над оборотом оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, силовой поддержки по противодействию преступности.

Договор вступил в силу в ноябре

Указано, например, что стороны будут проводить совместные учения и учебно-методические сборы, заниматься подготовкой кадров. При этом "соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества".

Договор был заключен в Минске 19 ноября 2020 года и вступил в силу в тот же день.

27 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по просьбе Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.

Массовые протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами.

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Deutsche Welle
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