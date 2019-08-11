"Сейчас все принципиальные разногласия практически сняты. Все договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа", - сказал Орешкин, комментируя вопрос о сотрудничестве РФ и Баларуси в рамках Союзного государства.

Он пояснил, что сейчас работа будет вестись на уровне рабочей группы, а через какое-то время премьер-министры финализируют договоренности, которые были достигнуты президентами в Санкт-Петербурге.

"Я думаю, в течение месяца точно. Это такой крайний срок, чтобы успеть провести работу к декабрю", - сообщил Орешкин.

После финализации процесса согласования большие группы специалистов с российской и белорусской стороны будут вести непростую работу, связанную с гармонизацией законодательства, добавил российский министр.

В июле Россия и Беларусь на двусторонней встрече глав государств в Санкт-Петербурге не смогли согласовать ряд принципиальных вопросов сотрудничества в рамках Союзного государства. Как сообщал Орешкин, отсутствие решения по ним могло законсервировать процесс строительства Союзного государства, а при определенных обстоятельствах даже развернуть этот процесс назад.

Программа интеграции в рамках Союзного государства предполагает больший охват сфер, чем тот, что сейчас действует в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Охватывает и налоговое законодательство, финансовую, кредитно-денежную, бюджетную политику, антимонопольное и таможенно-тарифное регулирование, правила в области защиты прав потребителей, а также политику в области охраны труда и социальной защиты населения.