Москва и Минск договорились о принципах определения компенсаций за грязную нефть

Беларусь и Россия договорились о принципах определения компенсации за загрязненную нефть, поступавшую по трубопроводу "Дружба". "Состоялись переговоры с участием заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть", - сообщили в пресс-службе правительства корреспонденту агентства БелТА в понедельник, 20 января.
Кроме того, в пресс-службе правительства напомнили, что продолжается регулярный диалог на уровне специалистов. Никаких деталей достигнутых договоренностей не сообщается.
Убытки Беларуси в нефтяной сфере
В середине октября в Минске сообщили о размере белорусских убытков в нефтяной сфере из-за России. "За счет налогового маневра (в России. - Ред.), недопоставок нефтепродуктов, "грязной нефти" мы в нашей экспортной программе недополучили примерно 1,5 миллиарда долларов", - заявил первый замглавы МИД Беларуси Андрей Евдоченко.
В апреле белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были приостановлены. Ряд стран также прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.
В мае Беларусь и Россия начали обсуждать на межправительственном уровне вопрос о компенсации убытков из-за поставок некондиционной нефти из РФ. Беларусь претендует на компенсацию и прямых, и косвенных убытков.
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