Москва думает о создании своей партии в Беларуси. Швец и Данейко опровергли причастность к этому

Москва для сохранения влияния в Беларуси планирует создать сеть политических лидеров, структур, ресурсную базу и информационную сеть. В связи с этим разрабатывается «Стратегия работы в Республике Белоруссия», учредительная программа партии «Право народа», формируется «актив» из числа экспертов в Беларуси.
По информации The Insider, подготовка материалов проходила в сентябре-октябре 2020 года. TUT.BY не смог подтвердить достоверность данных документов.
В «актив» вошли председатель правления общественного объединения поддержки бизнеса и предпринимательства «Содействие и развитие» Максим Леоненков, основатель группы компаний «Фермент» Валерий Бестолков, председатель совета директоров «Фармлэнд» Иван Логовой, директор «Центра цифровой трансформации» Максим Тарасевич, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, соучредитель Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко. В статье приводятся высказывания данных экспертов во время круглого стола в российском Центре социально-консервативной политики.
— Мы действительно участвовали в круглом столе ЦСКП в числе прочих. Приписываемые же нам цитаты вырваны из контекста и искажены, — сказал TUT.BY Александр Швец. — Но мы проводим массу экспертных консультаций ежедневно. Такова функция РСПП, тем более что российский вектор объективно важен для бизнеса.
По его словам, «о политических партиях в будущем речь шла с российской стороны».
— Действительно, мы занимаемся разработкой предложений по выходу Беларуси из сложной ситуации — прежде всего с точки зрения социально-экономической проблематики и интересов наших членов — представителей частного бизнеса. Возможно, кто-то ими решил воспользоваться. Частный сектор стал достаточно влиятельной силой в нашем обществе. Через приглашение нас к участию в консультациях российская сторона пытается получить точку зрения этого сектора и понять, как ее применить в своих целях. Но РСПП согласно уставу не участвует ни в каких политических партиях. Мы своей позиции по ситуации не скрываем, постоянно ее освещаем в СМИ. Очередной плановый раунд общения с прессой запланирован на начало следующей недели, там будет развернуто дана позиция и направления нашей деятельности на будущее, — отметил Александр Швец. Он добавил, что лично ни с кем не знаком из Администрации президента России.
Павел Данейко также подтвердил лишь участие в качестве эксперта в круглом столе Центра социально-консервативной политики в формате видеоконференции. При этом он опроверг информацию, что обсуждал создание партии и встречался с кем-либо из Администрации президента России.
Получить комментарий у других членов «актива» пока не удалось.
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