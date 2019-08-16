Многовекторный Минск рисует свою балтийскую дугу

Внешнеполитическая активность многовекторного Минска подразделяется на различные, так называемые, дуги: дальняя. близкая, американская, российская, европейская…
Minskas, Baltarusija
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Дуга за дугой


Так, дальней дугой минские геостратеги нарекли страны Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки и видимо еще кого-то. Видение современного мира у них безгранично. Об этом может свидетельствовать и глобус на гербе суверенной Беларуси. Но в последнее время в этой картине все яснее стала проявляться балтийская дуга внешней политики Беларуси.

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И надо признать, ее влияние возрастает, подвергая различным испытаниям балтийскую солидарность, которая переживает не лучшие времена, как и ЕС, НАТО. На нынешние вызовы пытаются как-то реагировать и в Совете государств Балтийского моря (СГБМ).

Вместе с думцами


Можно напомнить, как в созданный в марте 1992 Совет вошли не только Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония, Еврокомиссия, а также Россия, что сегодня вызывает особый интерес.

Республика Беларусь имеет статус наблюдателя при СГБМ с 1 июля 2009 г. Наличие данного статуса позволяет Беларуси системно участвовать в практической деятельности Организации и в процессах сотрудничества на Балтике в целом. Насколько известно, 25-27 августа собираются в Осло и белорусские делегаты принять участие в Парламентской Конференции Балтийского моря. Насколько они будут созвучны там со своими российскими коллегами, вопрос, конечно, интересный.

Впрочем, если отмечать существующие межпарламентские отношения Минска с тремя балтийским странами (Литва, Латвия, Эстония), то московским коллегам вроде как волноваться не стоит. Однако, по некоторым данным, там довольно нервно воспринимают нынешнюю внешнеполитическую активность между Минском и Ригой, куда собирается с официальным визитом белорусский правитель. Именно эти обстоятельства дали повод говорить о балтийской дуге многовекторного Минска и оппортунистической в деле солидарности позиции Риги.

Некоторые признаки этого некоторые наблюдатели склонны видеть и в поведении Таллинна, куда в последнее время зачастили высокопоставленные гости из Минска.

Будем наблюдать


Что касается третьей цели балтийской дуги-Литвы, то никаких реальных надежд на улучшение двусторонних отношений, испорченных строительством БелАЭС, не просматривается. А уж недавнее негодование МИД РБ по поводу отстранения компании "Белтрубопроводстрой" от участия в тендере на строительство газопровода между Литвой и Польшей и вовсе стало констатацией глубокого кризиса еще на одном литовском участке балтийской дуги нешнеполитических амбиц Минска. Да и частоте дыхания Москвы с калининградского плацдарма.

Как говорят некоторые западные эксперты, такое, явно ненормальное, опасное положение в отношениях Минск-Вильнюс может стимулировать активность кремлевских стратегов на данном треке. И выразиться эта активность может в еще большей координации союзной внешней политики. О ней, надо полагать, будут говорить и на предстоящей в Осло Парламентской конференции Балтийского моря. Беларусь рассчитывает получить на ней статус наблюдателя.

Белорусский партизан
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